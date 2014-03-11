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Клуб Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" уже оправдал все надежды и вложения

11 марта 2014, 12:58
Большой хоккей во Владивостоке? Еще год назад мало кто верил, что создаваемая в с нуля команда КХЛ способна не насмешить, а решить достаточно серьезную для дебютанта задачу. Клуб без cобственной арены, игроков, основного спонсора, названия, наконец.

Большой хоккей во Владивостоке? Еще год назад мало кто верил, что создаваемая в с нуля команда КХЛ способна не насмешить, а решить достаточно серьезную для дебютанта задачу. Клуб без cобственной арены, игроков, основного спонсора, названия, наконец.

Но при огромном желании местных властей и с великолепной поддержкой преданной армии болельщиков, сформированной уже на первом матче «Адмирала». Плюс наличие такого лоббиста, как Вячеслав ФЕТИСОВ, имя которого сейчас встречает гостей арены в пригороде Владивостока.

Кстати, именно ввод в строй, пусть и в пожарном порядке, этой арены, собственно, и стал катализатором создания новой команды. Причем первоначально (еще при бывшем губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ) площадка задумывалась отнюдь не под параметры КХЛ, что закладывает мину замедленного действия под будущее участие в лиге. Минимальную вместительность по действующим требованиям КХЛ (5500 зрителей) «Фетисов Арена» обеспечивает, но и только.

Фишкой стал тот факт, что болельщики сами выбирали название и эмблему (над ней работал известный хоккейный дизайнер Михаил АНТИПИН) команды, при этом конкуренцию «Адмиралу» составили заранее проигрышные «Косатки» и «Форпост».

На старте дебютного сезона задача приморского клуба на сезон формулировалась просто: по итогам регулярного чемпионата оказаться выше самого принципиального соперника из Хабаровска. Об участии в плей­офф если и говорилось, то только с долей иронии.

Для управления в «Адмирал» пригласили опытного генменеджера Александра ФИЛИППЕНКО, успевшего поработать на аналогичной должности в Новокузнецке и Хабаровске. И он не единственный представитель «Адмирала», имеющий опыт работы на Дальнем Востоке. Во Владивосток из Хабаровска перебрался и Алексей ЧЕЧЕЛЕВ, который на протяжении долгих лет возглавлял пресс­службу хабаровского «Амура» и, как никто иной, знал, что такое работать с финским специалистом Ханну ЙОРТИККА.

Первый набор «Адмирала» был призван по результатам драфта расширения. Как сейчас считают многие эксперты, именно этот факт и заложил основу под будущий успех. Новичок лиги получил голодных игроков, в том числе классных нападающих россиянина Энвера ЛИСИНА, шведа Никласа БЕРГФОРСА и одного из ключевых игроков сборной Германии Рихарда ГЮНГЕ. Но, пожалуй, главной находкой «Адмирала» оказался молодой голкипер из Питера Евгений ИВАННИКОВ, по ходу сезона сумевший дорасти почти что до звезды КХЛ и кандидата в молодежную сборную России.

«Условия во Владивостоке очень хорошие. Конечно, я не могу гарантировать, что команда в этом сезоне возьмет Кубок Гагарина, но равнодушных у нас точно не будет. Будем биться, ложиться и рвать», ­ заявил в ходе презентации команды нападающий ХК «Адмирал» Алексей УГАРОВ. Один из тех, кто был призван под знамена новичка лиги в самый последний момент и получил шанс доказать своим бывшим работодателям, что достоин большего. Получилось.

Получилось и у российского специалиста Сергея СВЕТЛОВА, сменившего по ходу сезона на тренерском мостике «Адмирала» Йортикку, покинувшего команду со своим сором.

В сезоне­2012/13 именно Светлов втащил в плей­офф подмосковный «Атлант», в этом году вытащил из локального кризиса «Адмирал». Теперь Светлов пытается найти ключи к победной модели Майка КИНЭНА, чья «Магнитка» уже первенствовала в восточной конференции. «Я горжусь этой командой. Она заслужила играть в плей­офф», ­ говорит Светлов.

Быстро прочувствовали это и власти Приморья. «Думаю, нынешним составом мы сможем, как говорят, «навести много шороха». Сейчас наступает важный и ответственный момент. Плей­офф ­ это то, чего мы хотели с самого начала сезона. Думаю, ребята дадут хороший бой», ­ сказал после победного матча с «Амуром» губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Ему очередной бой предстоит выдержать совсем скоро. Когда пройдет эйфория от первого успеха и на первый план выйдут вполне земные вопросы: как удержать основных спонсоров (группа «Сумма»), а еще лучше ­ раскрутить их на более солидный вклад. Этот проект больших затрат, как видим, стоит.

Кстати, этот сезон КХЛ запомнится сразу двумя финансовыми кризисами, с которыми столкнулись команды. В том числе проблемы возникли у хабаровского «Амура», от которого в начале сезона отвернулось большинство спонсоров. При помощи лиги и властей Хабаровского края проблему разрешить удалось.

Что касается «Адмирала», то его пример показал, что неплохо смотреться на фоне раздутых бюджетов можно и со скромной платежной ведомостью. В таблице зарплатных бюджетов этого сезона клуб из Владивостока занимал 24­е место (287,6 млн рублей), тогда как оставленный им за бортом плей­офф челябинский «Трактор» распоряжался 878,6 млн рублей (шестое место в лиге).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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