Клуб Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" уже оправдал все надежды и вложения

Быстро прочувствовали это и власти Приморья. «Думаю, нынешним составом мы сможем, как говорят, «навести много шороха». Сейчас наступает важный и ответственный момент. Плей­офф ­ это то, чего мы хотели с самого начала сезона. Думаю, ребята дадут хороший бой», ­ сказал после победного матча с «Амуром» губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Ему очередной бой предстоит выдержать совсем скоро. Когда пройдет эйфория от первого успеха и на первый план выйдут вполне земные вопросы: как удержать основных спонсоров (группа «Сумма»), а еще лучше ­ раскрутить их на более солидный вклад. Этот проект больших затрат, как видим, стоит.