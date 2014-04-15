Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин не помог "Лучу-Энергия" справиться с "Арсеналом"

Приморский клуб во Владивостоке проиграл тульскому "Арсеналу" 0:3
Владивосток. 14 апреля. Стадион "Динамо". "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Арсенал" (Тула) 0:3 (0:1). Голы: БАЗАНОВ (21), СМИРНОВ (49), КУТЬИН (89).
"Луч-Энергия": Довбня, Соловей, Клопков (Романенко, Бураев), Пономарев, Кудряшов, Пономаренко, Кацаев (Мавлетдинов), Семочко, Аверьянов, Асильдаров (Савин), Романович.
"Луч-Энергия" провел один из худших матчей в сезоне, провалив первый тайм. Но и оппонент приморцев на этот раз выглядел достаточно уверенно. Что признал после матча главный тренер "Луча-Энергия" Александр ГРИГОРЯН.
"Игра получилась откровенно провальной. Наверное, есть некоторое оправдание. Мы все время играем с определенной ротацией (этот матч, в частности, пропускали КРЕНДЕЛЕВ и КОРЯН – Прим. авт.). Ряд игроков блуждает по разным позициям. Это к хорошему не приводит. Полностью провали ли первый тайм. Во втором -авантюра с нашей стороны. Создали навал, сумбур. Имели моменты, но… Пропустили третий мяч… Нужно понимать, у 40% наших игроков контракты до конца сезона. Передо мной стоит задача – до конца сезона разобраться, кто в моей системе, а кто нет", - отметил наставник желто-синих.
"Убедительный матч-реванш (в первом круге "Луч-Энергия" обыграл "Арсенал" в Туле со счетом 3:0 – Прим. авт.). Мы на это и рассчитывали. По всем статьям закономерная победа. Мы сильны коллективом. У нас потрясающая атмосфера в раздевалке", - сказал главный тренер "Арсенала" Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.
Отметим, что на матче по уже сложившейся традиции отсутствовал губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Зато поддержать любимую команду прибыл бывший глава региона, ныне замминистра Регионразвития Сергей ДАРЬКИН. Но даже песня в исполнении его очаровательной супруги Ларисы БЕЛОБРОВОЙ "Морская душа", поставленная в перерыве матча, не смогла завести перегоревших "тигров". Черный день в истории приморского футбола, что ни говори.
Другие матчи тура:
"Балтика" - "Мордовия" 2:0
"Уфа" - "Газовик" 1:0
"Ангушт" - "СКА-Энергия" 0:1
"Нефтехимик" - "Енисей" 3:2
"Ротор" - "Спартак" (Нч) 2:2
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото ФК "Луч-Энергия ".