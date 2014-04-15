Экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин не помог "Лучу-Энергия" справиться с "Арсеналом"

"Игра получилась откровенно провальной. Наверное, есть некоторое оправдание. Мы все время играем с определенной ротацией (этот матч, в частности, пропускали КРЕНДЕЛЕВ и КОРЯН – Прим. авт.). Ряд игроков блуждает по разным позициям. Это к хорошему не приводит. Полностью провали ли первый тайм. Во втором -авантюра с нашей стороны. Создали навал, сумбур. Имели моменты, но… Пропустили третий мяч… Нужно понимать, у 40% наших игроков контракты до конца сезона. Передо мной стоит задача – до конца сезона разобраться, кто в моей системе, а кто нет", - отметил наставник желто-синих.