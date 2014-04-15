Hyundai работает на имидж Владивостока

Представляем финалиста Бизнес-Премии Приморского края-2013 в номинации "Социально-ответственный бизнес" В топ-4 весьма конкурентной номинации Бизнес-Премии Приморского края «Социально ответственный бизнес» ООО «Владивостокский бизнес-центр» (отель Hyundai) вывели эксперты, а это, собственно, именно те люди, кто чаще всех пользуется услугами единственного во Владивостоке бизнес-центра класса «четыре звезды». И кто очень хорошо понимает, что значит для имиджа такого города, как Владивосток, иметь подобное предприятие.
Не многие знают: уникальность бизнес-центра «Хендэ» еще и в том, что только он может быть местом проведения деловых мероприятий для целого ряда компаний, в том числе зарубежных, чьи требования определяются критериями «звездности» - не ниже четырех. Владивостокский бизнес-центр единственный на Дальнем Востоке имеет подобный сертификат. И в прошлом году вновь подтвердил его уже с учетом самых современных стандартов. Для этого собственникам пришлось вложить значительные средства в улучшение внешнего вида, модернизацию технологического оборудования, в обучение персонала. Все эти составляющие и определяют уровень сервиса бизнес-центра.
Сегодня востребованность бизнес-центра «Хендэ» такова, что ежедневно хотя бы в одном из его пяти конференц-залов проходят международные форумы, конференции, семинары, деловые встречи или культурные мероприятия. Он стал центром общественной и деловой жизни не только в силу своего выгодного расположения - в самом центре города - и удачной планировки залов, выполненной в едином стиле отелей, принадлежащих корейской корпорации Hyundai, но и благодаря высокопрофессиональному коллективу. Стабильные рабочие места, а главное, интересную работу в компании получили более 200 человек, которые дорожат своей принадлежностью к крупнейшей мировой корпорации, пусть это и только отель во Владивостоке.
По словам руководителя отдела маркетинга и продаж Анастасии ПОВАЛЮХИНОЙ, среди управленческого звена здесь немало тех, кто работает со дня открытия - уже 17 лет. Большая часть коллектива прошла обучение и стажировки в Республике Корея, в отелях Hyundai в Ульсане и Кенчжу. Эта практика ежегодна и позволяет «подтягивать» уровень отрасли гостеприимства Владивостока к международным стандартам. Коллегам по бизнесу есть на кого равняться.
С 2009 по 2012 годы к приему гостей саммита АТЭС в «Хендэ» проведены масштабные реновационные работы. Чтобы не оставить Владивосток без такой востребованной деловой площадки, модернизацию здесь вели не останавливая работу отеля и собственно бизнес-центра ни на один день. Этаж за этажом меняли внешний вид, оборудование, выводили на современный уровень технологические возможности. В итоге Владивостокский бизнес-центр не только сохранил за собой лидерские позиции на рынке, но и обеспечил Владивостоку, который сегодня позиционирует себя как перспективный центр развития международного сотрудничества со странами АТР, возможность для проведения деловых и культурных мероприятий самого высокого уровня.
На сегодняшний день только Hyundai может так комплексно обеспечить потребности своих гостей, в том числе выбравших его как площадку для решения деловых задач. Здесь предоставят зал нужного размера - для крупного мероприятия и встречи в небольшой кругу, - накроют фуршет и организуют праздничный банкет. Предоставят все необходимое для проведения мероприятия оборудование: звук, видео, интернет и т.д. А приезжим гостям обеспечат комфортный отдых. В отеле 153 номера, где все удобно и продумано: мебель, климат-контроль, бесплатный Wi-Fi и прочие современные атрибуты
Отель «Хендэ» - это и несколько ресторанов, и масса дополнительных услуг - от бизнес-центра до спортивного зала и бассейна. Своими возможностями ООО «Владивостокский бизнес-центр» делится и с жителями города - те же рестораны или бассейн пользуются большой популярностью у владивостокцев. А для особой категории - людей с ограниченными возможностями - здесь выделяют определенное количество абонементов для посещения бассейна, который оборудован специальным устройством для погружения в него инвалидов-колясочников. Компания, созданная корейским акционером, ведет социально ответственный бизнес и может служить примером того, насколько успешными могут быть в Приморье иностранные инвестиции.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Бизнес-Премия Приморского края проводится Издательской компанией "Золотой Рог" при поддержке администрации Приморского края. Все подробности читайте на сайте премии DV-rating.ru. ГОЛОСУЙТЕ!