Hyundai работает на имидж Владивостока

С 2009 по 2012 годы к приему гостей саммита АТЭС в «Хендэ» проведены масштабные реновационные работы. Чтобы не оставить Владивосток без такой востребованной деловой площадки, модернизацию здесь вели не останавливая работу отеля и собственно бизнес-центра ни на один день. Этаж за этажом меняли внешний вид, оборудование, выводили на современный уровень технологические возможности. В итоге Владивостокский бизнес-центр не только сохранил за собой лидерские позиции на рынке, но и обеспечил Владивостоку, который сегодня позиционирует себя как перспективный центр развития международного сотрудничества со странами АТР, возможность для проведения деловых и культурных мероприятий самого высокого уровня.