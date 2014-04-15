"Росгеология" может открыть офис во Владивостоке

"Правительством РФ планируется увеличение на 40% объемов геологоразведочных работ на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока. Эти регионы являются приоритетными для "Росгеологии", что, кстати, прописано и в стратегии развития холдинга, и компания направляет значительные усилия и средства на интенсификацию геологоразведочных работ в этих регионах", - отмечает пресс-служба госхолдинга.