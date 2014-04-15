В Приморье планы по освоению недр никто не отменял

- Да, «Шилка Минералс» после нескольких лет работы сдала две лицензии на этот участок и ушла из Приморья. Мы провели анализ представленных ими материалов и пришли к выводу, что компания работала не в самой перспективной части рудопроявления. Представления специалистов «Шилки Минералс» о геологическом строении этого участка оказались ошибочными. Это говорит о том, что геология - это творческий процесс, и многое зависит от интерпретации одних и тех же данных. Получив отрицательные результаты в одной части участка, «Шилка» могла бы сместить поиски. Но по ряду объективных и субъективных обстоятельств этого не произошло. В 2012 году Роснедра принимают решение возобновить поисковые работы на медь, молибден и золото на Лазурном участке и финансируют эти работы за счет средств федерального бюджета. В Приморском крае достаточно много медных объектов, но все они слабо изучены. Из них лучший по имеющимся на сегодняшний день данным - это Лазурный. Здесь может получиться интересный объект для недропользования, учитывая хорошо развитую инфраструктуру. Попутно с медью и молибденом в рудах Лазурного месторождения содержатся золото и рений, что является характерным для объектов такого типа.