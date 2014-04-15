Зеленое золото "Альянса"

Не были забыты и другие районы, которым не досталось столь трепетного внимания федеральных властей в период подготовки к саммиту АТЭС. Так, рядом с АЗС «Альянса» на Чуркине сотрудники предприятия сделали благоустроенный сквер, который сегодня освежает воздух для жителей этого знаменитого полуострова, а в Покровском парке по совету администрации г. Владивостока и МУП «Горзеленстрой» работники «Альянса» высадили 60 пихт. Как говорят специалисты «Горзеленстроя», в год эти деревья вырастают на 20-30 см, за несколько лет достигая 30 метров в высоту. Так что скоро в самом центре Владивостока благодаря усилиям работников компании будет самая настоящая пихтовая роща.