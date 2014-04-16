Баскетбол: "Спартак-Приморье" вышел в полуфинал Суперлиги

- Мы знали, что третий матч в серии будет сложным, но еще до начала серии понимали, что при любом раскладе должны пройти "Рязань", так как наша команда более талантливая и обученная. В этой игре мы полностью контролировали подбор, и многое зависело от нашей защиты. Это полностью командная победа, нежели чья-то личная, и все без исключения игроки внесли свою лепту в победу. В концовке "Рязань" забросила несколько трехочковых, но это были технически сложные броски, через руки. В тот момент мы понимали, что тактически ничего менять не надо, игра от защиты приносила свои плоды на протяжении всего матча, так и в конце продолжали гнуть свою линию, забросили свои штрафные, выиграли матч и серию. Повторюсь, это командная победа, и мы рады, что игроки понимают, что от них требуется.