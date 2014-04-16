Госдума собирается обязать блогеров публиковать личные данные

Блогеры должны будут выполнять многие требования, предъявляемые законом к СМИ. В числе прочего они не должны допускать использования «материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань». Их предложено обязать проверять публикуемую ими информацию на достоверность, не допускать публикаций о частной жизни других людей или порочащих материалов. Как и на СМИ, на блогеров распространится законодательство о выборах и референдумах — то есть они как минимум должны будут соблюдать «день тишины» и запрет публикации предвыборных опросов в последние дни кампании. Блогер Рустем Адагамов, если закон будет принят, «спокойно» зарегистрируется в реестре. «Это не проблема, я законопослушный гражданин. Но это блажь наших властей, такого закона нет нигде в мире», — комментирует РБК Рустем Адагамов.