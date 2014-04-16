Госдума собирается обязать блогеров публиковать личные данные

Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект, фактически приравнивающий популярных блогеров к СМИ. Их обяжут публиковать на своих страницах личные данные и воздерживаться от мата.
Вводится понятие «организаторов распространения информации», которое разработчики трактуют предельно широко — от персонального или коммерческого сайта до группы в социальной сети. От них потребуется тесная кооперация со спецслужбами и хранение в течение полугода метаданных о деятельности в сети. Нарушителям грозят штрафы и блокирование на месяц, пишет РБК. Блогеров пересчитают
Соответствующие поправки, внесенные председателем комитета Алексеем Митрофановым, а также членами фракции ЛДПР Андреем Луговым и Вадимом Деньгиным, были одобрены во вторник комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Поправки ко внесенному еще в январе под эгидой борьбы с терроризмом пакету законопроектов дают юридическое определение понятий «блогер» и «организатор распространения информации в сети Интернет» и устанавливают их ответственность.
По мысли разработчиков, каждый, «размещающий открытую для всеобщего доступа массовую информацию на персональном сайте или странице» с более чем 3 тыс. посещений, автоматически становится блогером. Блогеров ждет деанонимизация. Законодатели оговаривают, что при публикации своих личных мнений популярные интернет-пользователи должны указывать свое имя или псевдоним. Требования же к личному сайту или странице несколько жестче: на них должны быть опубликованы фамилия и инициалы владельца, а также электронный адрес.
Блогеры должны будут выполнять многие требования, предъявляемые законом к СМИ. В числе прочего они не должны допускать использования «материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости, а также материалов, содержащих нецензурную брань». Их предложено обязать проверять публикуемую ими информацию на достоверность, не допускать публикаций о частной жизни других людей или порочащих материалов. Как и на СМИ, на блогеров распространится законодательство о выборах и референдумах — то есть они как минимум должны будут соблюдать «день тишины» и запрет публикации предвыборных опросов в последние дни кампании. Блогер Рустем Адагамов, если закон будет принят, «спокойно» зарегистрируется в реестре. «Это не проблема, я законопослушный гражданин. Но это блажь наших властей, такого закона нет нигде в мире», — комментирует РБК Рустем Адагамов.
При этом регистрироваться как СМИ блогерам нужно не будет, государство их впишет в особый реестр: депутаты предлагают наделить контрольные органы задачами мониторинга персональных сайтов и страниц, подсчета числа их посещений, а также запроса личных данных блогеров у них самих, у их провайдеров и хостинговых компаний. Главной же функцией регулятора (Роскомнадзора) будет ведение реестра открытых персональных сайтов и страниц с суточной аудиторией свыше 3 тыс. посещений. С подсчетом посещаемости у Роскомнадзора проблем не будет, уверен Митрофанов: «Механизм в течение месяца пропишет Роскомнадзор. Уже есть технология подсчета по IP-адресам».
В Роскомнадзоре не подтвердили ни временных рамок, ни конкретной специфики методик подсчета. «Текущий текст законопроекта подразумевает для блогеров такой количественный параметр суточной аудитории, как 3 тыс. посещений. Сколько пользователей может подпасть под этот критерий — пока сложно оценить. Законопроект предусматривает необходимость разработки методики определения суточной аудитории сайтов», — заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский. «В любой крупной интернет-компании с этим нет проблем, существует, например, «Рейтинг@Mail.Ru», — заметил также он.
«Технически вести мониторинг всех страниц невозможно», — опровергает его слова Карен Казарян из РАЭК: аналогичные инструменты вроде Google Analytics или «Яндекс.Метрики» тоже «не являются точными инструментами».
В пресс-службе «Одноклассников» РБК рассказали, что в данный момент у администрации соцсети есть информация о количестве заходов в отношении групп, но не в отношении страниц пользователей. Отдельно прописывается и то, что блогерам разрешено: свободно искать, получать, производить и распространять информацию, излагать свои личные оценки и суждения или тексты других авторов. Также они смогут легально публиковать за деньги рекламу. «У законопроекта есть позитивный момент — у блогера кроме обязанностей появляются права. Он сможет обращаться, допустим, в государственные органы с требованием получить какую-то информацию. Если блогера заблокируют, он может потребовать объяснения этого, как любая интернет-площадка», — подчеркивает плюсы Ампелонский. Организаторов обяжут
Кто такие «организаторы распространения информации», в законе прописано не очень ясно (см. справку). «Организатор — это тот, кто использует Интернет для распространения информации, предназначенной для неопределенного круга лиц», — поясняет Митрофанов. По его словам, из их числа предлагается исключать только лицензированных операторов интернет-связи, операторов государственных и муниципальных информационных систем, а также простых россиян, которые будут использовать Интернет «для личных, семейных или домашних нужд».
Митрофанов уверен, что новые требования коснутся меньшинства: «95% людей используют Интернет для личных нужд и не производят информацию». Среди перечисленных им видов организаторов как сайты, ведущие коммерческую деятельность, так и пользовательские группы в Facebook и «ВКонтакте». Все они должны будут уведомлять Роскомназдор о начале своей деятельности. У зама Митрофанова в комитете Леонида Левина толкование еще более широкое: «Если вы предоставляете возможность комментирования на своем ресурсе и к этому имеют доступ третьи лица, то вы подпадаете под определение организатора распространения информации».
К производителям информации предлагается сформулировать требования, сходные с требованиями к операторам связи. Последние должны хранить информацию из баз данных об абонентах в течение трех лет. А «организаторы распространения информации» должны будут хранить данные о своей деятельности или своих пользователях в течение полугода, причем на территории России. Речь идет не обо всех данных, а только о метаданных — поправками Митрофанова уточнено, что сохранению подлежат «факты приема, передачи и обработки» информации, а не она сама как таковая. Как предлагается осуществлять это хранение, в поправках не оговаривается.
«Поправки означают, что все логи серверов [файлы, содержащие системную информацию работы сервера, в которых протоколируются все действия пользователя на сайте] должны храниться на серверах в России с целью возможного доступа к ним по линии СОРМ», — рассуждает Казарян. По его данным, ресурс с посещаемостью 10 тыс. человек в день генерирует несколько десятков гигабайтов информации, хостинг которых может стоить до 100 долл. в месяц. «Если ему придется расширяться в 10 раз, то затраты возрастут до нескольких тысяч долларов. Для серьезных ресурсов с сотнями тысяч заходов счет пойдет на сотни тысяч и миллионы долларов», — прогнозирует эксперт.
Митрофанов предполагает, что технических средств, которые мог бы предоставить Роскомнадзор, вполне должно хватить: «Можно будет скачать программку по хранению таких данных, возможно, бесплатно». «Текущая редакция не дает понимания того, что нужно сделать блогеру в том случае, если сайт или блоговая платформа находятся на зарубежных серверах», — говорит директор по информационной политике компании Ru-Center Павел Храмцов.
К «организаторам» выдвинуто и другое условие — их оборудование и программные средства должны отвечать требованиям госорганов, «осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности» и при этом держать в тайне «организационные и тактические приемы» силовиков. Российские операторы и сейчас обязаны предоставлять всю информацию о посещениях хостящихся у них сайтов по запросу правоохранительных органов, отмечает Храмцов. Как накажут
За нарушение оговоренных правил работы в Сети предлагается привлекать к «уголовной, административной или иной ответственности». Здесь нововведений по сравнению с первоначальным проектом закона не так много. Так, «организаторов распространения информации» из числа физлиц будет ждать штраф 1—3 тыс. руб. в случае неуведомления Роскомнадзора о своей деятельности — в поддержанном в первом чтении законопроекте сумма была даже большая, от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Предложено сократить сумму штрафа и для юрлиц — с 100—200 тыс. руб. до 50—150 тыс. Отказ от хранения метаданных о пользователях сайта грозит тем же штрафом — 3—5 тыс. для физлиц и 100—200 тыс. для юрлиц.
Однако вводится наказание за новое административное правонарушение — отказ от сотрудничества с органами, который будет чреват для пользователей Интернета таким же штрафом. Рублем (10—50 тыс. для физлиц и 50—300 тыс. для юрлиц) предлагают наказывать и хостинг-провайдеров за отказ от предоставления данных о своих пользователях.
Если «организаторы» в 15-дневный срок не исполнят предписания суда или надзорных органов, их может ждать блокировка — вплоть до «выполнения таких обязанностей». Характер такой блокировки, не исключают авторы поправки, может быть и досудебным — право принимать такое решение они оставили как суду, так и «уполномоченному федеральному органу исполнительной власти». 30-дневная блокировка предусмотрена и для хостинг-провайдеров, повторно отказавшихся деанонимизировать своих пользователей.
«Закон должен заработать с 1 августа, это тоже прописано в его проекте ко второму чтению», — заявил Митрофанов. Госдума должна рассмотреть документ 18 апреля.
Депутат-единоросс Роберт Шлегель, предложивший свои поправки к законопроекту (они были отклонены), считает предлагаемые изменения «сырыми». «Главный вопрос к этому законопроекту — в непрозрачности предложений. Непонятно, что делать с перепостами, ретвитами, лайками. Как закон будет регулировать эти вещи?» — недоумевает единоросс.
Вопросы есть у операторов. «Ростелеком» — законопослушная компания и намерена исполнять закон. Однако в законе и подзаконных актах должны быть четко и однозначно прописаны все технологии, процедуры и вопросы взаимодействия сторон. Также должна быть предусмотрена процедура рассмотрения и разрешения спорных ситуаций», — заявили РБК в пресс-службе компании.
ZRPRESS.RU, Владивосток.