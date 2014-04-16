zr.media
ГлавноеВсе новости

Госкомпаниям приказали сокращать издержки

16 апреля 2014, 15:55
Госкомпании ТЭК в 2014 году должны будут добиться сокращения на 15% административных и управленческих расходов, заявил министр энергетики РФ Александр НОВАК на заседании расширенной коллегии Минэнерго.

Госкомпании ТЭК в 2014 году должны будут добиться сокращения на 15% административных и управленческих расходов, заявил министр энергетики РФ Александр НОВАК на заседании расширенной коллегии Минэнерго.

Министр отметил, что речь идет о госкомпаниях, но задуматься о том, чтобы сократить свои административные и управленческие расходы стоит и другим компаниям. «РАО ЭС Востока» работает в регионах с полным тарифным регулированием, поэтому в таких условиях одна из основных задач компании, направленных на повышение эффективности работы, - это сокращение издержек, а также административных расходов. Это предусмотрено бизнес-планом компании», - прокомментировали «Золотому Рогу» в пресс-службе дальневосточного энергохолдинга.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#РАО ЭС Востока#Агентство информации по энергетике Минэнерго США#Минэнерго РФ#Расходы#Минэнерго#РАО ЭС Восток#Минэнерго Болгария#Экономика#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56