Представители IT-компаний Приморья решили создать отраслевую ассоциацию

- Ваши единичные встречи, обращения в органы власти редко выстреливают с той эффективностью, на которую вы рассчитываете, - говорит Алексей Щуров. - Когда же вы высказываете свое мнение по тому или иному вопросу не от имени одной компании, а от целого сообщества, которое вносит весомый вклад и в общественную жизнь, и в экономику региона, то реакция власти будет совсем иная. В нашем регионе много компаний различной направленности, но на самом деле проблемы у всех примерно одинаковые. Поэтому и решать их лучше сообща. В то же время мы не хотим быть органом, который принуждает вас к объединению. Решение по ассоциации должны принять вы, департамент готов подключиться к этой работе.