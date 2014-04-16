Развитие Дальнего Востока обойдется в 10 раз дешевле плана

В последнем варианте госпрограммы Минвостокразвития эти планы уже забыты. Никаких упоминаний о создании на бюджетные средства специализированного фонда в программе нет. Да и ТОР, инфраструктуру которых Юрий Трутнев собирался строить за счет бюджета, упоминаются вскользь. Из документа следует, что на бюджетные средства построят только медицинские пункты неотложной помощи в вахтовых поселках, расположенных в пределах транспортной доступности центров зон. Все дорогостоящие 12 отраслевых подпрограмм, включающих 23 комплексных инвестпроекта, присутствовавшие в варианте госпрограммы Виктора Ишаева, из документа исключены. Теперь основные расходы госпрограммы составляют только две действующие ФЦП: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Развитие Курильских островов». Замечаний к ним не было и раньше. Добавилась лишь недорогая часть для «обеспечения реализации» госпрограммы стоимостью 4,8 млрд руб. Эти средства, скорее всего, и составят основной зарплатный фонд Минвостокразвития до 2025 года. В остальном госпрограмма лишь фиксирует сложное экономическое положение региона и гарантирует выполнение только двух конкретных показателей: увеличение объема инвестиций в 2,2 раза и численности населения на уровне 11 млн человек. Отдельно указано, что «на степень достижения поставленных задач» будут влиять итоги реализации других госпрограмм - их 14, и ответственным исполнителем по ним Минвостокразвития не является.