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Развитие Дальнего Востока обойдется в 10 раз дешевле плана

16 апреля 2014, 09:19
Уже на этой неделе Дмитрий Медведев, который собирается с визитом на Дальний Восток, должен удостовериться в том, что развитие региона окажется вполне экономным.

Актуализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», проведенная Минвостокразвития под руководством вице-премьера Юрия Трутнева, привела к десятикратному сокращению заявки на бюджетное финансирование.

Вместо 3,8 трлн руб., на которые претендовал экс-глава Дальневосточного региона Виктор Ишаев, ведомство согласно освоить до 2025 года только 353 млрд руб. госсредств. В документ не попали дорогостоящие предложения о создании территорий опережающего развития и собственного фонда развития, пишет «Коммерсант». Документ, который на этой неделе будет представлен Дмитрию Медведеву в ходе его инспекционной поездки по Дальнему Востоку, подтвердит правительственные планы развивать этот регион экономно, пишет nr2.ru.

Затраты федерального бюджета на опережающее развитие Дальнего Востока в последнем варианте госпрограммы до 2025 года оценены Минвостокразвития всего в 353 млрд руб. Еще год назад ведомство запрашивало на эти цели 3,8 трлн руб. Первоначальный вариант даже был утвержден постановлением правительства N466-р. Но триллионные расходы в закон о федеральном бюджете на 2014-2016 годы не попали. Вместо развертывания новых грандиозных строек на Дальнем Востоке в октябре 2013 года госпрограмма была отправлена правительством на актуализацию. Одновременно произошла смена менеджмента региона. В сентябре 2013 года Виктор Ишаев был отправлен в отставку с поста полпреда. Куратор в Белом доме, первый вице-премьер Игорь Шувалов также сложил полномочия по управлению развитием этого региона. Координировать дальневосточные проекты в ранге полпреда президента и вице-премьера был назначен экс-главы Минприроды Юрий Трутнев. Главой Минвостокразвития стал сопредседатель центрального штаба общественного движения «Народный фронт» Александр Галушка.

Новые руководители до последнего времени не скрывали желания превзойти Виктора Ишаева в борьбе за бюджетные ресурсы. В феврале 2014 года Юрий Трутнев сформулировал концепцию создания территорий опережающего развития (ТОР) на бюджетные средства, а также собственного фонда развития Дальнего Востока. С февраля по апрель из Минвостокразвития в правительство направлялись проекты постановлений об учреждении ОАО «Дальний Восток» и вывода ОАО «Фонд развития Дальнего Востока» из собственности Внешэкономбанка. Последнюю попытку министерство предприняло в начале апреля, предложив правительству создавать ТОР с льготами по федеральным налогам. Но эти предложения не нашли поддержки ни в Минфине, ни в Минэкономики.

В последнем варианте госпрограммы Минвостокразвития эти планы уже забыты. Никаких упоминаний о создании на бюджетные средства специализированного фонда в программе нет. Да и ТОР, инфраструктуру которых Юрий Трутнев собирался строить за счет бюджета, упоминаются вскользь. Из документа следует, что на бюджетные средства построят только медицинские пункты неотложной помощи в вахтовых поселках, расположенных в пределах транспортной доступности центров зон. Все дорогостоящие 12 отраслевых подпрограмм, включающих 23 комплексных инвестпроекта, присутствовавшие в варианте госпрограммы Виктора Ишаева, из документа исключены. Теперь основные расходы госпрограммы составляют только две действующие ФЦП: «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и «Развитие Курильских островов». Замечаний к ним не было и раньше. Добавилась лишь недорогая часть для «обеспечения реализации» госпрограммы стоимостью 4,8 млрд руб. Эти средства, скорее всего, и составят основной зарплатный фонд Минвостокразвития до 2025 года. В остальном госпрограмма лишь фиксирует сложное экономическое положение региона и гарантирует выполнение только двух конкретных показателей: увеличение объема инвестиций в 2,2 раза и численности населения на уровне 11 млн человек. Отдельно указано, что «на степень достижения поставленных задач» будут влиять итоги реализации других госпрограмм - их 14, и ответственным исполнителем по ним Минвостокразвития не является.

Тем самым уже на этой неделе премьер-министру Дмитрию Медведеву, который собирается с визитом на Дальний Восток, останется удостовериться в том, что развитие региона не нарушит принципов бюджетного федерализма и окажется вполне экономным.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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