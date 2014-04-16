Стартовал конкурс на генподряд для строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань

Напомним, новая ТЭЦ заменит устаревшую Майскую ГРЭС и станет поставщиком электроэнергии для масштабных региональных проектов – второй ветки БАМа и портовой ОЭЗ в Совгавани. Мощность должна была быть введена в эксплуатацию в 2014 году, но холдинг перенес сроки сдачи объекта по причине недостаточного финансирования работ из федерального бюджета. Вопрос у федеральных министерств возник к стоимости проекта, которую в 2012 году генпроектировщик увеличил на 58% и довел до 19 млн рублей. Сегодня Совгаванская ТЭЦ входит в число приоритетных проектов РусГидро, осуществляемых в рамках Указа Президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. Для реализации стратегических проектов государство в рамках докапитализации холдинга выделило 50 млрд рублей. Кроме ТЭЦ в городе Советская Гавань в программу вошли проекты по строительству первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в Сахалинской области, первой очереди Якутской ГРЭС-2 в Республике Саха - Якутия и второй очереди Благовещенской ТЭЦ в Амурской области.