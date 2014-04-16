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Стартовал конкурс на генподряд для строительства ТЭЦ в городе Советская Гавань

16 апреля 2014, 09:40
Новая ТЭЦ заменит устаревшую Майскую ГРЭС и станет поставщиком электроэнергии для масштабных региональных проектов – второй ветки БАМа и портовой ОЭЗ в Совгавани.

ОАО «РусГидро» объявило о начале открытой конкурсной процедуры по выбору генподрядчика для строительства новой ТЭЦ в городе Советская Гавань. Как сообщили в пресс-службе компании, максимальная стартовая цена конкурса составляет 15,3 млрд руб. Итоги конкурса станут известны в июне.

Победитель получит право заключить договор генподряда на строительство Совгаванской ТЭЦ со специально созданной в Хабаровском крае проектной компанией – ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань», заказчиком и застройщиком проекта выступает 100-процентное дочернее и зависимое общество РусГидро. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ будет заключен только после государственной экспертизы сметной части проекта, завершения независимого технико-ценового аудита и снятия ограничений по финансированию проекта Минэнерго РФ, отмечено в сообщении.

Конкурсные процедуры по выбору генподрядной организации объявлены после завершения проектирования станции и получения положительного заключения Главгосэкспертизы на техническую часть проекта. Участники конкурса должны обладать опытом ведения подобных строительно-монтажных работ и производственными ресурсами, необходимыми для строительства ТЭЦ «под ключ». Особое внимание конкурсной комиссии при выборе генподрядчика будет уделено оценке гарантий деловой добросовестности, финансовой надежности и устойчивости участников закупочной процедуры и всей цепочки их потенциальных субподрядчиков.

Разработка проектно-сметной документации ТЭЦ в Советской Гавани финансировалась ОАО «РАО Энергетические системы Востока», входящим в Группу РусГидро, целевые бюджетные средства для этих целей не использовались. Установленная электрическая мощность первой очереди ТЭЦ составит 120 МВт, тепловая мощность - 200 Гкал/ч. Проект предусматривает строительство внутриплощадочной инфраструктуры для следующих очередей, что в дальнейшем позволит увеличить электрическую мощность станции до 360 МВт. В качестве топлива для производства электроэнергии и тепла предполагается использовать Ургальский каменный уголь марки Г. Завершение строительства станции запланировано в 2016 год. Генеральным проектировщиком ТЭЦ стало ЗАО «Сибирский ЭНТЦ». Независимый технико-ценовой аудит проекта выполняет ЗАО «Свеко Союз Инжиниринг», отобранное ОАО «Сбербанк России» в ходе конкурсных процедур.

Напомним, новая ТЭЦ заменит устаревшую Майскую ГРЭС и станет поставщиком электроэнергии для масштабных региональных проектов – второй ветки БАМа и портовой ОЭЗ в Совгавани. Мощность должна была быть введена в эксплуатацию в 2014 году, но холдинг перенес сроки сдачи объекта по причине недостаточного финансирования работ из федерального бюджета. Вопрос у федеральных министерств возник к стоимости проекта, которую в 2012 году генпроектировщик увеличил на 58% и довел до 19 млн рублей. Сегодня Совгаванская ТЭЦ входит в число приоритетных проектов РусГидро, осуществляемых в рамках Указа Президента РФ о развитии дальневосточной энергетики. Для реализации стратегических проектов государство в рамках докапитализации холдинга выделило 50 млрд рублей. Кроме ТЭЦ в городе Советская Гавань в программу вошли проекты по строительству первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в Сахалинской области, первой очереди Якутской ГРЭС-2 в Республике Саха - Якутия и второй очереди Благовещенской ТЭЦ в Амурской области.

Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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