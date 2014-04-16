В конце апреля во Владивостоке пройдет Приморская строительная неделя

- Помимо конференции, пройдет очень много полезных семинаров и круглых столов, связанных с застройкой, - рассказала Вера ЕРМИЛОВА, генеральный директор ООО «Дальэкспоцентр». - В том числе пройдет семинар, ориентированный на семьи, которым в Приморье уже выделены участки – на нем будут объяснять, как выбирать технологии по строительству, как работать с банками и застройщиками, на что обращать внимание при планировке участка.