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Во Владивостоке прогремел взрыв

17 апреля 2014, 09:37
Всему виной - обнаруженный жителями бесхозный пакет.

Поздним вечером 15 апреля жители Владивостока по ул. Гамарника, 7 были разбужены взрывом.

Пиротехники уничтожили бесхозный пакет с признаками взрывного устройства, обнаруженный примерно в 19-00 часов у одного из подъездов дома.

По словам очевидцев случившегося, место происшествия было оцеплено прибывшим нарядом полиции. В операции участвовали пожарное подразделение, кинолог с собакой. Как пояснили ЗР в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, найденный предмет не представлял опасности для населения и после осмотра был уничтожен на месте. Тем не менее чья-то хулиганская выходка стоила жителям дома на Гамарника, 7 нескольких часов сильного нервного напряжения.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Анастасии Голованушкиной, Primamedia.

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