Чукотка стремительно догоняет Амурскую область по золотодобыче

Россыпная золотодобыча на Чукотке в ближайшей перспективе сохранится на уровне 1,9-2,0 тонн в год, хотя область располагает значительными запасами россыпного золота. Из 381 месторождений, стоящих на государственном балансе, лишь 13% переданы в пользование. В правительстве Чукотского АО одной из приоритетных задач, которые необходимо решить для развития золотодобычи из россыпей, называют упрощение процедуры предоставления в пользование участков недр.