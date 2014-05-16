Главный тренер "Луча-Энергия": У клуба объективно непростая ситуация

Первенство ФНЛ сезона-2014/15 должно стартовать 6 июля, предварительная дата окончания турнира - 31 мая 2015 года
Александр ГРИГОРЯН, имеющий международную тренерскую категорию "Pro", сменил Константина ЕМЕЛЬЯНОВА на посту главного тренера "Луча-Энергии" в начале июня 2013 года. Контракт был подписан сроком на 1 год.
Казалось, что в сезоне 2013-2014 только что вернувшемуся в ФНЛ "Луч-Энергия" будет не до красивой игры, как бы не вылететь. Однако после некоторой заминки на старте турнира команда с не самым большим бюджетом и "довеском" в виде сложных перелетов через всю страну в итоге смогла пробиться в полуфинал Кубка России (!) и всерьез претендовала на выход в стыковые игры. В итоге "Луч-Энергия" финишировал на 8-ой строчке итоговой таблицы, серьезно смазав финиш.
"Сезон, в котором мы все отдали много сил, в целом оказался позитивным, - подвел итог Александр Григорян. - Сейчас у "Луча-Энергия" объективно непростая ситуация. Похоже прошла истерика, что вот, "запороли выход в премьер-лигу". Кто так говорит, знал бы наши реальные сегодняшние проблемы! Я сейчас уезжаю в отпуск, но перед этим сказал генеральному директору клуба - "мой телефон вы знаете. Путь, по которому пойдет клуб дальше, вы объявите и мы продолжим работу".
Интервью с Александром Григоряном будет опубликовано в ближайшем номере газеты "Золотой Рог".
В начале своей карьеры Александр Григорян работал исключительно с женскими командами. В мае 2009 года принял ФК "Нижний Новгород", с которым в сезоне 2010 года занял 3-е место в первом дивизионе (в это время в "Нижнем Новгороде" играл Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ). С января по июнь 2011 года работал главным тренером ФК "Химки". Сезон-2012/2013 Александр Витальевич начинал в Хабаровске, однако зимой неожиданно для всех покинул "СКА-Энергия", хотя армейцы на тот момент шли на 3-е месте в первенстве ФНЛ. Затем Григорян возглавил пятигорский клуб "Машук-КМВ", в котором проработал до конца сезона (команда финишировала на 5 месте в зоне "Юг").
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток Фото ФК "Луч-Энергия".