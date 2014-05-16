Главный тренер "Луча-Энергия": У клуба объективно непростая ситуация

В начале своей карьеры Александр Григорян работал исключительно с женскими командами. В мае 2009 года принял ФК "Нижний Новгород", с которым в сезоне 2010 года занял 3-е место в первом дивизионе (в это время в "Нижнем Новгороде" играл Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ). С января по июнь 2011 года работал главным тренером ФК "Химки". Сезон-2012/2013 Александр Витальевич начинал в Хабаровске, однако зимой неожиданно для всех покинул "СКА-Энергия", хотя армейцы на тот момент шли на 3-е месте в первенстве ФНЛ. Затем Григорян возглавил пятигорский клуб "Машук-КМВ", в котором проработал до конца сезона (команда финишировала на 5 месте в зоне "Юг").