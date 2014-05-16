Кавалеровский район Приморского края отмечает юбилей

6 июня также кавалеровцы смогут увидеть кинофильм на открытой площадке, в 19 часов в «России» - концерт Сергея ПРИМОРСКОГО. Состоятся массовые народные гуляния на площади перед ДК им. Арсеньева и в парке, спортивные состязания по воркауту, по уличному баскетболу, концерты, будут организованы игры для детей, праздничная торговля на центральной площади, здесь же развернется улица мастеров с продажей сувениров; вечером для молодежи пройдет дискотека, а завершатся торжества в честь юбиляра праздничным салютом.