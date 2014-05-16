Минеральную воду из Китая доставили в Южную Корею через Приморье

Данные направления являются наиболее перспективными для развития транзитных перевозок в рамках международного транспортного коридора «Приморье-2». Транзитный железнодорожный пункт пропуска Махалино – Хуньчунь сегодня является одним из самых востребованных среди грузоотправителей. В настоящее время активно поступают заявки на организацию транзитных контейнерных перевозок строительных материалов, сельскохозяйственной продукции, продукции легкой промышленности, морских биоресурсов и других видов груза в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в США. Для реализации данных заявок со стороны Дальневосточной железной дороги выполнены все необходимые условия: на сегодняшний день пограничный переход Махалино – Хуньчунь по техническому оснащению является лучшим не только в пределах Дальневосточной магистрали, но и всего восточного полигона сети железных дорог. Помимо этого, данный пограничный пункт расположен на самом коротком в России расстоянии от морского порта (64 км), что позволяет доставить груз до адресата в максимально сжатые сроки. Налаживание ритмичных транзитных контейнерных перевозок по железной дороге не только упростит процесс перехода поездов через границу, но и обеспечит развитие всего Приморского края, появление новых рабочих мест; привлечет дополнительные средства в бюджет субъекта и будет способствовать развитию инфраструктуры морского порта Зарубино.