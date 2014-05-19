Фотографию в стиле Sleeveface могли сделать владивостокцы в Ночь музеев

В этом году акция «Ночь музеев» во Владивостоке была не столь массовой, как в предыдущие годы. Однако в этом году появилось много нового и интересного. Пример тому - необычная площадка на базе студии «Контрабанда. Vinil shop».
Как сообщает корр. Zrpress, в ночь на воскресенье магазин пластинок превратился в настоящий музей, который по достоинству оценили любители раритетного винила.
Для тех, кто предпочитает музыку в электронном формате приготовили забавный научный опыт – почему пластинка лучше компьютерного диска.
ZRPRESS.RU, Владивосток.