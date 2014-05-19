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Фотографию в стиле Sleeveface могли сделать владивостокцы в Ночь музеев

19 мая 2014, 18:28
А раритетные пластинки все желающие могли слушать до полуночи

В этом году акция «Ночь музеев» во Владивостоке была не столь массовой, как в предыдущие годы. Однако в этом году появилось много нового и интересного. Пример тому - необычная площадка на базе студии «Контрабанда. Vinil shop».

Как сообщает корр. Zrpress, в ночь на воскресенье магазин пластинок превратился в настоящий музей, который по достоинству оценили любители раритетного винила.

Для тех, кто предпочитает музыку в электронном формате приготовили забавный научный опыт – почему пластинка лучше компьютерного диска.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

#Новости#Контрабанда#Владивосток#Культура
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