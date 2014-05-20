Дизайнеры из России и заграницы покажут свои коллекции на PACIFIC STYLE WEEK

PACIFIC STYLE WEEK пройдет в столице Приморья уже второй раз. Каждый день мероприятия предложит гостям что-то свое – посетителей ждут не только красочные шоу и модные дефиле начинающих и уже известных дизайнеров из семи стран мира, которые шьют одежду самых разных стилей и направлений – от молодежного до экстравагантного. В рамках Недели моды именитые мэтры индустрии красоты прочитают лекции, подготовлена обширная программа мастер-классов: по дизайну, по стилю, визажу, фотоискусству, которые проведут выдающиеся русские и зарубежные профессионалы. Пройдет конкурс парикмахерского искусства «Мастер-стиль». Кроме того, впервые состоится Дальневосточный форум визажистов, программа которого в числе прочего будет включать яркое бодиарт-шоу "Обнаженная мода".