Эксперты раскритиковали бизнес-центры Владивостока

Эксперты отмечают, что сегодня во Владивостоке имеется лишь несколько зданий, которые отвечают современным требованиям, предъявляемым к бизнес-центрам
Превращение Владивостока в крупный деловой центр трудно представить без организации на его территории эффективной бизнес-площадки с многочисленными современными офисными и административными зданиями.
Так выглядит оригинальное административное здание на проспекте Острякова, 9.
Офисная вставка по ул. Алеутская, 12а, заменила "гнилой зуб".
Лучшее, что имеем
Нельзя сказать, что во Владивостоке на сегодня есть какой-либо серьезный дефицит офисных помещений. Достаточно просмотреть предложения, которые разными способами продавцы и арендодатели через СМИ, сайты, наружку и пр. пытаются донести до своих потенциальных покупателей и клиентов.
Палитра предложения богата. В ней и специально построенные офисные помещения в первых этажах новых жилых зданий, и приспособленные под офисы квартиры и нежилые помещения, и небольшие здания на одну-несколько компаний, офисные «муравейники», появившиеся на базе бывших заводоуправлений и институтов и т.д .
Офисное наследие города можно считать богатым, но, как считает генеральный директор ООО «Бизнес метры» Андрей ТКАЧЕНКО, сегодня во Владивостоке имеется лишь несколько зданий, которые отвечают современным требованиям, предъявляемым к бизнес-центрам. Да и те сильно уступают многим столичным комплексам такого назначения. А это очень серьезно, если ставится задача достичь их уровня, чтобы и здесь у нас появились головные офисы, крупные представительства отечественных и зарубежных компаний и госкорпораций. Нужен достойный пример.
По мнению эксперта, на сегодня в городе имеется лишь два бизнес-центра, которые с большой натяжкой можно отнести к отвечающим высоким требованиям бизнес-сообщества. Своими площадями, их качеством, центровым расположением особенно выделяется комплекс «Фреш Плаза». Однако его серьезными недостатками считаются плохие подъезды, постоянные транспортные пробки в его окружении и крайний дефицит парковочных мест. Это серьезно сказывается на сдаче помещений в аренду. Они часто пустуют.
Более удачным оказалось расположение бизнес-центра «Игнат», который без оговорок относится к офисному зданию класса «B». С начала его эксплуатации оно практически постоянно заполнено на 100%, и лишь в какие-то кризисные моменты на короткое время в нем освобождались одно или несколько помещений.
Несколько ниже оценивается отель «Хендэ». Однако исключительно потому, что это в большей степени отель, а не полноценный бизнес-центр. Ценность же его в том, что в его комплексе есть многое из того, что нужно для делового комплекса, - это наличие офисных помещений, большая парковка, ресторан, кафе, залы, помещения, где можно провести деловые встречи и переговоры. Для тех компаний, которые здесь обосновались, эти особенности очень удобны, например, тем, что они здесь же сразу могут разместить на время переговоров партнеров, которые приехали из других регионов или из-за рубежа. Полноценный набор необходимой для офисного центра инфраструктуры сделал аренду офисного «квадрата» здесь самой дорогой в городе. Сегодня она составляет в среднем 2000 рублей за 1 кв. метр в месяц.
Интересными и перспективными специалисты считают лофт-проекты переделки в городе бывших производственных зданий. Особенно удачным является такой развивающийся комплекс, как «Фабрика «Заря». Предполагается, что удачными в таком ключе могут стать офисы в бывших производственных помещениях в районе Набережной Цесаревича, но здесь бизнес пока не почувствовал, что ему в этом месте будет достаточно удобно.
Андрей Ткаченко полагает, что городу уже сегодня нужны несколько приличных бизнес-центров высокого класса с нормальными подъездами, парковками и хорошей инфраструктурой.
Поэтому есть смысл обратить внимание, получим ли мы их в ближайшее время. Готовятся премьеры
Офисное здание на проспекте Острякова, 5, уже приняло арендаторов.
Однако в этом году, даже в ближайшее время, предстоит ввод ряда деловых зданий и комплексов, которые должны порадовать тех, кто сегодня тоскует по высококлассным офисным помещениям.
Полагается, что одной из таких премьер вот-вот должен стать бизнес-центр «Пасифик Бизнес Плаза», строительство которого завершается в районе фуникулера - на ул. Некрасовская, 36. По нему уже выданы замечания госкомиссии, по которым продолжается подготовка к сдаче. Снаружи ведутся последние работы по благоустройству, внутри - по отделке и установке оборудования. Предполагается, что солидную часть этого здания займет крупный банк и что все остальные помещения будут хорошо востребованы, потому что здесь неплохие подъезды, большая парковка и вполне центровое место.
Другим не менее значимым можно будет считать ввод в строй в этом году административно-делового центра в районе ул. Алеутская, 45, строящегося ООО «Рада» на месте бывшей знаменитой «ямы ДСО». Это будет довольно хороший комплекс. Он, видимо, как-то будет делить этот адрес с бывшим Домом строительных организаций. Кстати, сейчас СРО «Альянс строителей Приморья», взамен утерянного в прошлом строителями здания на ул. Алеутской, 45, прорабатывает идею нового крупного современного бизнес-центра для приморских строителей, который позволит компаниям, работающим в отрасли, благодаря близкому соседству, добиваться эффекта синергии.
Сейчас завершается строительство еще одного оригинального для города здания, которое уже давно привлекает наши взгляды в районе станции «Первая речка» своей откровенной, что ли, «кремлевостью» архитектуры. Кстати, оно и строится по проекту ООО «Мосгорпроект». Степень готовности этого здания очень высока, и утверждается, что уже в июне строители передадут здание заказчику. О том, кто справит новоселье в этом тереме, узнать пока не удалось. Однако понятно, что это будет не «сборная солянка» разномастных арендаторов.
Офисная пристройка к жилому дому на Океанском проспекте, 90 сверкает стеклянным фасадов.
В ближайшие месяцы будет готово принять новоселов и небольшое, но скандальное по долгому исполнению здание-вставка на ул. Алеутской, 12а. Сейчас здесь завершаются отделочные работы. Большого значения его ввод иметь не будет в силу малого количества полезной площади, но место это, конечно, хорошее, и кому-то с ним очень повезет.
Строительство небольших офисных зданий имеет свой спрос. Они появляются как-то незаметно и растворяются в массе подобных объектов. Из таких, например, можно отметить здание общей площадью около 1500 кв. метров, которое завершает реконструироваться на ул. Пологой, 38.
Более заметным должен стать ввод офисного здания покрупнее в районе «купален» Спортивной набережной, имеющего выход как на пляжную зону, так и на ул. Набережную. Определенным сюрпризом будет для горожан появление на ул. Пушкинской рядом с американским консульством десятиэтажного Дома творчества. Что бы там ни было после ввода в эксплуатацию, но это удачное название, скорее всего, закрепится за ним надолго.
К концу года в районе Второй Речки, возможно, будет завершено строительство первого здания крупного делового комплекса «Енисейская Плаза». В целом, проектом предусмотрено возвести здесь 4 здания, включая гостиницу. Площади этого делового центра предполагается разумно поделить между инвесторами и арендаторами. Этот деловой центр со временем может стать самым значимым в районе Второй Речки, которая вместе с Центром и Первой Речкой лидирует сегодня среди других районов города по имеющимся офисным площадям.
Безусловно, особо значимым для города должен стать ввод в конце этого года привлекательного для крупного бизнеса гостиничного комплекса пять звезд «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог». Его деловая специализация предполагает, что он по этому показателю отодвинет на второе место отель «Хендэ». Но не стоит сбрасывать со счетов и то, что определенную высокую деловую привлекательность может приобрести и другой строящийся пятизвездочный «Хаятт - Владивосток Бурный». Его курортная специализация вряд ли сможет этому помешать. Судя по настойчивости, которую проявляют краевые власти, завершение строительства обоих этих комплексов будет максимально форсироваться. И после их ввода офисным центрам города трудно станет конкурировать с этими «звездами» по уровню предложения для бизнес-сообщества.
Стоит отметить, что для офисного строительства во Владивостоке характерно и наличие очень досадных долгостроев. Это, например, здание «Оушен-сити», которое давно законсервировано в хорошем для арендаторов месте - на ул. Тигровой. Тем не менее нынешний застройщик не отказался от планов доделать начатое. Трудно объяснима приостановка строительства нового офисного здания у основания моста через бухту Золотой Рог на ул. Луцкого.
Офисная часть многофункционального центра на ул. Постышева застыла давно.
Офисное здание в районе Спортивной Гавани интересно оригинальным подходом к морю.
Офисный центр на месте бывшей "ямы" возле Дома строительных организаций на ул. Алеутской. Есть небольшой спрос
Эксперты полагают, что потребность в офисах во Владивостоке есть. Она не ажиотажная, но постоянная. Это должны хорошо учитывать и инвесторы, и строители. Потребитель стремится иметь или арендовать офисы более высокого класса, чем сегодня, но если арендовать, то за такие же деньги. Это определяет будущее перераспределение офисных площадей. И если в дальнейшем офисные центры класса «A» предложат на рынке Владивостока адекватный ценник за аренду, то пойдет интенсивная миграция. Ставка не выше 1500 рублей за «квадрат» в месяц будет хорошо стимулировать переход в них арендаторов, которые сегодня довольствуются офисами класса «B» и «C». А в покидаемые ими помещения потянутся арендаторы из зданий, по которым плачет снос либо в силу их ветхости, либо моральной старости.
Однако при строительстве в городе новых бизнес-центров высокого класса или же реконструкции под них зданий, которые сегодня имеют иное назначение, эксперты считают крайне необходимым для застройщиков хорошо просчитывать экономику - насколько они себя оправдают. Цена ошибки может оказаться очень высокой. Обязательно надо предусматривать хорошую инфраструктуру этих комплексов, наличие вместительных парковок, подъездов, выгодное расположение, хорошее питание и т.д.
Сейчас в планах инвесторов в отношении Владивостока есть несколько серьезных проектов строительства высококлассных офисных центров. Однако будущие собственники не спешат с их реализацией. Они опасаются вкладывать серьезные средства в условиях кризиса или же пока не нашли финансовой точки опоры. Поэтому проекты поскромнее все еще имеют определенную фору.
Известно, что градосоветом города рассматривалось строительство нескольких крупных деловых центров - справа на выезд из города на «Фабрике «Заря», на углу проспекта Красного Знамени и ул. Некрасовской на месте производственной мини-зоны, в районе кольца Третьей Рабочей, около Морвокзала, на берегу бухты Федорова.
Есть мнения, что географически деловая зона города может получить развитие и в южном направлении. Притягательной для этого точкой после ввода в строй моста через бухту Золотой Рог стал район, соседствующий с Театром оперы и балета.
Что же касается развития какой-либо крупной инновационной бизнес-площадки на о. Русском и в развитие ее строительства там офисных центров, то это пока считается опрометчивым. Приоритетнее на острове строить жилье, а для ведения дел это пока что малопривлекательная тмутаракань.
И вообще считается, что серьезный даже частичный перенос делового центра Владивостока в другое место на сегодня вряд ли уже возможен. Притом что территориальные возможности строительства высококлассных офисов в центре города практически исчерпаны.
Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.