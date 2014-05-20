Эксперты раскритиковали бизнес-центры Владивостока

Несколько ниже оценивается отель «Хендэ». Однако исключительно потому, что это в большей степени отель, а не полноценный бизнес-центр. Ценность же его в том, что в его комплексе есть многое из того, что нужно для делового комплекса, - это наличие офисных помещений, большая парковка, ресторан, кафе, залы, помещения, где можно провести деловые встречи и переговоры. Для тех компаний, которые здесь обосновались, эти особенности очень удобны, например, тем, что они здесь же сразу могут разместить на время переговоров партнеров, которые приехали из других регионов или из-за рубежа. Полноценный набор необходимой для офисного центра инфраструктуры сделал аренду офисного «квадрата» здесь самой дорогой в городе. Сегодня она составляет в среднем 2000 рублей за 1 кв. метр в месяц.