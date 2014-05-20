Футбол: "Луч-Энергия" оказался на перепутье

- Думаю, да. Ибо очень уже много нас показывали по телевизору (улыбается). Каждый из футболистов принес много пользы. Тот же КУДРЯШОВ (в свое время уже выступал за «Луч-Энергия в ФНЛ. - Прим. авт.). Во-первых, появился в трудную для нас минуту. И свою лепту внес, и по игре, и по отношению к делу, по влиянию на коллектив, наконец. Но в любом случае я прихожу к выводу, что у меня на этой позиции должен быть пусть и не такой гениальный, как он, игрок. А он абсолютный гений, потому что мыслит на двое суток раньше, чем любой другой футболист. Но в его случае я понял, что нельзя делать исключение для своей системы игры. Ну не вписывается Дима в плане динамики ни в какие мои критерии. Поэтому, как бы я ни пытался его ввести, все это противоречит моим требованиям. В тренировочном процессе я пытаюсь выстраивать одно, а в игре приходится подстраиваться под игрока, пусть и с невероятно высоким уровнем мышления. Но я просто не представляю, как с таким весом (85 кг при росте 1,77 метра. - Прим. авт.) полузащитник должен играть, как он может демонстрировать необходимую мобильность. На эту позицию мне нужен игрок и мобильный, и умный.