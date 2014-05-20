От регионов требуют гарантий по развитию внутреннего и въездного туризма

Министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ по представлению Ростуризма направил руководителям ряда субъектов федерации правительственную телеграмму. В ней предложено до 19 мая с.г. представить в Ростуризм объяснения по ходу реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)».
Обращение министра связано с низкой эффективностью использования субсидии за счет средств федерального бюджета, о чем можно судить по отчету регионов на 1 апреля 2014 года. В указанный срок регионы также должны гарантировать устранение замечаний с указанием графика освоения средств.
В противном случае, как сообщается в телеграмме, Ростуризм будет вынужден приостановить или пропорционально сократить софинансирование из федерального бюджета мероприятий, реализуемых субъектом федерации в рамках ФЦП.
RATA-news.