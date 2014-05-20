"РусАл" ведет поиски покупателя на Ярославскую горнорудную компанию

По неподтвержденным данным, российский алюминиевый гигант ищет покупателя на «Ярославскую горнорудную компанию» (ЯрГРК) в Приморском крае.
«РусАл», являющийся 100% владельцем ООО «ЯрГРК», остановил в прошлом году добычу руд плавикового шпата и производство флюоритового концентрата из-за нерентабельности производства. Предприятие ориентировочно законсервировано на три года. Однако, по мнению некоторых наблюдателей, «РусАл» не намерен вновь запускать это производство, идут поиски потенциального покупателя.
В "РусАле" данную информацию по поиску покупателей не подтвердили.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.