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"РусАл" ведет поиски покупателя на Ярославскую горнорудную компанию

20 мая 2014, 11:35
По неподтвержденным данным, российский алюминиевый гигант ищет покупателя на "Ярославскую горнорудную компанию" (ЯрГРК) в Приморском крае.
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Недра

По неподтвержденным данным, российский алюминиевый гигант ищет покупателя на «Ярославскую горнорудную компанию» (ЯрГРК) в Приморском крае.

«РусАл», являющийся 100% владельцем ООО «ЯрГРК», остановил в прошлом году добычу руд плавикового шпата и производство флюоритового концентрата из-за нерентабельности производства. Предприятие ориентировочно законсервировано на три года. Однако, по мнению некоторых наблюдателей, «РусАл» не намерен вновь запускать это производство, идут поиски потенциального покупателя.

В "РусАле" данную информацию по поиску покупателей не подтвердили.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Русал#Недра#Приморье#Бизнес
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