"РусАл" ведет поиски покупателя на Ярославскую горнорудную компанию

«РусАл», являющийся 100% владельцем ООО «ЯрГРК», остановил в прошлом году добычу руд плавикового шпата и производство флюоритового концентрата из-за нерентабельности производства. Предприятие ориентировочно законсервировано на три года. Однако, по мнению некоторых наблюдателей, «РусАл» не намерен вновь запускать это производство, идут поиски потенциального покупателя.