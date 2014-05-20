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Рыбакам написали фундаментальную книгу

20 мая 2014, 13:10
Ассоциация добытчиков минтая и медиахолдинг "Фишньюс" подготовили и выпустили в свет фундаментальное исследование "Рыбная отрасль: экономический анализ".

Ассоциация добытчиков минтая и медиахолдинг «Фишньюс» подготовили и выпустили в свет фундаментальное исследование «Рыбная отрасль: экономический анализ».

Редактором проекта выступил президент Ассоциации добытчиков минтая, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман ЗВЕРЕВ.

В аннотации к книге сказано: «Книга в первую очередь может быть полезной для специалистов отрасли – работающих в ней сейчас или только осваивающих будущую профессию. Хотя многие мифы о рыбе и ее цене книга в состоянии развеять и у рядового обывателя в нашей морской и рыболовной державе».

С приветственным словом к читателям сборника обратился президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН. Он, в частности, пишет: «В предлагаемом Вашему вниманию сборнике – лучшие исследования, подготовленные экспертами Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре. Хочу отметить энергию председателя Комиссии Г.С. Зверева, благодаря которому подготовка и публикация рыбохозяйственных исследований стала возможной».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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