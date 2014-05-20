Рыбакам написали фундаментальную книгу

В аннотации к книге сказано: «Книга в первую очередь может быть полезной для специалистов отрасли – работающих в ней сейчас или только осваивающих будущую профессию. Хотя многие мифы о рыбе и ее цене книга в состоянии развеять и у рядового обывателя в нашей морской и рыболовной державе».