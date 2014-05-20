В Приморье народные избранники рвутся в стрелочники

- Ошибки в исчислении времени нужно исправлять, но делать это нужно поэтапно. Переводить стрелки лучше в летний период, когда световой день наиболее продолжителен. Как эксперт, я бы посоветовал летом перевести стрелки в Приморье на один час назад, перейдя в зону MSK+6, а осенью вместе со всей страной вернуться к зимнему времени, - советует Анатолий Беляев. – При переводе стрелок в любую сторону всегда есть краткосрочный и долгосрочный эффект. Краткосрочный всегда негативен, но долгосрочный эффект от перехода в другой часовой пояс обязательно будет положительным. Мир становится более динамичным, и чем меньше будет разница во времени со столицей и соседними государствами, тем это удобнее для людей.