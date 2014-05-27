Во Владивостоке отметили новое рождение "кировского" родника

Старожилы Владивостока утверждают, что в районе медцентра ДВО РАН в районе ул. Кирова во Владивостоке во время Второй мировой войны был развернут госпиталь, где поправляли здоровье бойцы, поступавшие сюда с дальневосточных фронтов. И у них определенной популярностью пользовалась вода из ближнего оврага. Они верили, что она обладает целебными свойствами и помогает им быстрее выздоравливать.
Недавние исследования «кировской» воды показали, что она действительно высокого качества и имеет право на такую же народную популярность как родники в районе БАМа, где, кстати, расположено производство чистой бутилированной воды компанией «Славда» или в районе Военного санатория на Санаторной и т.д.
В день защиты детей – 1 июня – обустроенный энтузиастами этот родник на ул. Кирова будет открыт для всех желающих. За час до этой церемонии в 11.00 для жителей прилегающего к оврагу микрорайона на 1-ом этаже дома на ул. Кирова, 116 и во дворе начнется праздник детства «Пусть всегда будет солнце», в программе которого – веселые игры и танцы со сказочным героем, конкурс рисунка на асфальте, выставка детского рисунка. Участники праздника в 12.00 пройдут к облагороженному роднику и примут участие в его открытии. Они смогут поговорить со специалистами о родниковой воде, уникальности местного «Кировского леса», синтезе энергии леса и моря и о разумном подходе к уникальной приморской природе. Затем состоится акция по облагораживанию территории.
Ожидается, что в открытии родника примут участие все, кто содействовал проекту реконструкции родника. Это – представители общественного экологического агентства (ОЭА) «Родники Кировского Леса (Научно-общественный координационного центр «Живая вода»), ДВМЭО «Зелёный Крест», представители администраций края и города, институтов ДВО РАН, студенты ДВФУ и Морского колледжа, Фонда ГринГлобал Грантс и ОО «Эфес» и просто жители города. Стоит особенно отметить особый вклад в реализацию этой идеи председателя совета дома Кирова, 116 Ольги АНИСИМОВОЙ и ст. научного сотрудника Биолого-почвенного института Татьяны ВШИВКОВОЙ.
Родник «Кировский – это уже пятый живительный источник города, который за последние три года открывается в рамках программы «Обустроим родники вместе!». Его благоустройство велось силами школьников, студентов ДВФУ и жителей микрорайона на средства МЭФ «Глобал Грингрантс» и ОО «Эфес».
Обустройство родника «Кировский» - это первый этап выполнения здесь более обширной работы энтузиастов, которым особенно дорого это место, по созданию в рамках современного городского микрорайона своей лесопарковой зоны отдыха – «Кировский лес». Однако у этого доброго дела есть и проблемы, которые угрожают этим планам. Так на овраг предполагается «посадить» строительство детского сада, а часть этого леса – снести под дачи.
Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
На фото: так выглядит первый обустроенный «кировский родник».