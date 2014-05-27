Во Владивостоке отметили новое рождение "кировского" родника

В день защиты детей – 1 июня – обустроенный энтузиастами этот родник на ул. Кирова будет открыт для всех желающих. За час до этой церемонии в 11.00 для жителей прилегающего к оврагу микрорайона на 1-ом этаже дома на ул. Кирова, 116 и во дворе начнется праздник детства «Пусть всегда будет солнце», в программе которого – веселые игры и танцы со сказочным героем, конкурс рисунка на асфальте, выставка детского рисунка. Участники праздника в 12.00 пройдут к облагороженному роднику и примут участие в его открытии. Они смогут поговорить со специалистами о родниковой воде, уникальности местного «Кировского леса», синтезе энергии леса и моря и о разумном подходе к уникальной приморской природе. Затем состоится акция по облагораживанию территории.