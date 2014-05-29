Бизнес-омбудсмену Приморья будут помогать 6 человек

Создание института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье доведено до логического итога. В ходе майской сессии краевой парламент принял пакет законов, определяющий численность аппарата бизнес-омбудсмена. На первом этапе штат помощников Уполномоченного будет более чем скромным – шесть человек.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО, по поводу численности аппарата бизнес-омбудсмена между исполнительной и законодательной властью несколько месяцев шла дискуссия: речь шла о численности в 18 штатных единиц, затем о 12. В итоге администрация была вынуждена согласиться с предложением ряда депутатов по численности аппарата Уполномоченного в шесть человек.
- Федеральный центр предписал создать необходимую законодательную базу для деятельности Уполномоченного до 1 июня, поэтому мы вынуждены согласиться с вашим предложением. Нужно с чего-то начинать, потому что бизнес-омбудсмен у нас есть, но аппарата у него пока не существует. Между тем Уполномоченный работает хорошо, есть много положительных отзывов от предпринимателей, - пояснил Александр Костенко.
- В апреле мы приняли закон об Уполномоченном, теперь нужно довести процесс создания этого института до конца, чтобы он смог полноценно работать, - согласился вице-спикер ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.
Необходимые изменения в краевое законодательство были поддержаны большинством депутатов. Согласно финансово-экономическому обоснованию, содержание аппарата бизнес-омбудсмена в 2014 году обойдется примерно в 6 млн. руб. Основная часть этих средств будет направлена на выплату заработной платы сотрудникам аппарата (4,24 млн руб.), а также уплаты страховых взносов и налогов на нее (1,18 млн руб.).
Добавим, что помимо «официального» аппарата, у краевого бизнес-омбудсмена есть право назначать общественных помощников в муниципальных образованиях. На сегодняшний день у бизнес-уполномоченного по Приморью Марины ШЕМИЛИНОЙ 24 таких помощника, при этом «общественники» за свою деятельность зарплату не получают.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.