Бизнес-омбудсмену Приморья будут помогать 6 человек

- Федеральный центр предписал создать необходимую законодательную базу для деятельности Уполномоченного до 1 июня, поэтому мы вынуждены согласиться с вашим предложением. Нужно с чего-то начинать, потому что бизнес-омбудсмен у нас есть, но аппарата у него пока не существует. Между тем Уполномоченный работает хорошо, есть много положительных отзывов от предпринимателей, - пояснил Александр Костенко.