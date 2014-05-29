Логистический проект Владивостокского рыбного порта получил одобрение таможни

Транспортно-логистический комплекс создан компаниями, которые лидируют в двух смежных сегментах российского логистического рынка. ООО "ВМКТ" создано в 2005 году и входит в управленческий контур ОАО "Владрыбпорт". ООО "ВМКТ" оказывает полный комплекс стивидорных и терминальных услуг по перевалке экспортно-импортных и каботажных грузов в контейнерах. Развитая система контейнерного транзита и линейное расписание морских перевозчиков позволяют в кратчайшие сроки доставлять грузы в контейнерах во все иностранные порты и порты российского Дальнего Востока. По словам члена правления РСПП Германа ЗВЕРЕВА, "у рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока создание "рыбного" хаба во Владивостоке вызвало огромный интерес. Мы всегда рассматривали Владивостокский рыбный порт как неотъемлемого участника цепи доставки рыбопродукции на российский рынок, а группа компаний "Агентство Рефперевозок" - без преувеличения профессионал самого высокого класса".