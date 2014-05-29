Логистический проект Владивостокского рыбного порта получил одобрение таможни

Дальневосточное таможенное управление дало положительную оценку транспортно-логистическому хабу
28 мая на совещании в Дальневосточном таможенном управлении (ДВТУ) обсуждалась инициатива по реализации пилотного логистического проекта, предложенного ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (Владрыбпорт).
Таможенники дали положительную оценку предложенному проекту, предложив его немного доработать. На следующую встречу планируется пригласить представителей ОАО "РЖД", чтобы подробно обговорить логистическую составляющую проекта.
По словам представителя заместителя директора по эксплуатации ОАО "Владрыбпорт" Дмитрий ДОРОШЕНКО, проект представляет собой реализацию принципа "одного подрядчика".
"Особенность нашего проекта в том, что мы собрали в одном центре управления все звенья транспортной цепочки: контейнер прибывает в морской терминал, работает на нашей территории, затем сразу проходит оформление в таможенном посту. Далее контейнер перевозится автотранспортом, который тоже входит в структуру нашего холдинга, и доставляется на сухой терминал, который тоже управляется нами", - пояснил менеджер.
Как уже сообщал "Золотой Рог", проект транспортного хаба был представлен 20 марта на заседании Дальневосточного координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое состоялось в рамках проведения Недели российского бизнеса.
Хаб начал работу в марте и связывает морские терминалы ОАО "Владрыбпорт" и "сухой порт" в районе железнодорожной станции "Угольная". Оператором проекта является ООО "Владивостокский морской контейнерный терминал" (ООО "ВМКТ").
Транспортно-логистический хаб является совместным проектом акционеров ОАО "Владрыбпорт" и группы компаний "Агентство Рефперевозки". Как сообщили в РСПП, "создание хаба - это крупнейшее событие на российском рынке контейнерных и особенно рефперевозок, а новые технологии переработки рефгрузов позволят участникам проекта уже до конца года увеличить объем перевалки и отправки рыбопродукции на 30-40%".
Транспортно-логистический комплекс создан компаниями, которые лидируют в двух смежных сегментах российского логистического рынка. ООО "ВМКТ" создано в 2005 году и входит в управленческий контур ОАО "Владрыбпорт". ООО "ВМКТ" оказывает полный комплекс стивидорных и терминальных услуг по перевалке экспортно-импортных и каботажных грузов в контейнерах. Развитая система контейнерного транзита и линейное расписание морских перевозчиков позволяют в кратчайшие сроки доставлять грузы в контейнерах во все иностранные порты и порты российского Дальнего Востока. По словам члена правления РСПП Германа ЗВЕРЕВА, "у рыбопромышленных предприятий Дальнего Востока создание "рыбного" хаба во Владивостоке вызвало огромный интерес. Мы всегда рассматривали Владивостокский рыбный порт как неотъемлемого участника цепи доставки рыбопродукции на российский рынок, а группа компаний "Агентство Рефперевозок" - без преувеличения профессионал самого высокого класса".
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток