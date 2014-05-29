Менеджеры Дальневосточного центра судостроения довели компанию до убытков

ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) по итогам 2013 года получило 247,749 млн рублей чистого убытка, тогда как годом была получена прибыль в размере 39,124 млн рублей.