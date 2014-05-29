Менеджеры Дальневосточного центра судостроения довели компанию до убытков

Новому члену совета директоров Игорю Сечину есть над чем поработать
ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) по итогам 2013 года получило 247,749 млн рублей чистого убытка, тогда как годом была получена прибыль в размере 39,124 млн рублей.
Стоит отметить, что убыток получен на фоне роста выручки почти в 1,5 раза - до 3 млрд 374,740 рублей.
Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% ОАО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.
В марте в совет директоров ДЦССС был избран президент НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН.
Ранее сообщалось, что в ходе внутренней проверки ДЦСС, проводимой ОСК в 2013 году была выявлена пропажа 500 млн рублей из средств "Рособоронэкспорта", выделенных на завершение строительства АПЛ "Нерпа" для ВМФ Индии.
В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.
"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток