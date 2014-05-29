zr.media
ГлавноеВсе новости

Менеджеры Дальневосточного центра судостроения довели компанию до убытков

29 мая 2014, 20:16
Новому члену совета директоров Игорю Сечину есть над чем поработать

Новому члену совета директоров Игорю Сечину есть над чем поработать

ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС, входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) по итогам 2013 года получило 247,749 млн рублей чистого убытка, тогда как годом была получена прибыль в размере 39,124 млн рублей.

Стоит отметить, что убыток получен на фоне роста выручки почти в 1,5 раза - до 3 млрд 374,740 рублей.

Напомним, что консорциуму частных инвесторов, в том числе "Роснефти" и Газпромбанку, планируется передать 75% ОАО "ДЦСС", а 25% останется у ОСК. В настоящее время ОСК владеет 99,999996% ДЦСС.

В марте в совет директоров ДЦССС был избран президент НК "Роснефть" Игорь СЕЧИН.

Ранее сообщалось, что в ходе внутренней проверки ДЦСС, проводимой ОСК в 2013 году была выявлена пропажа 500 млн рублей из средств "Рособоронэкспорта", выделенных на завершение строительства АПЛ "Нерпа" для ВМФ Индии.

В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс "Звезда" (Приморский край), на котором планируется изготовление шельфовых платформ.

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейший судостроительный холдинг России, созданный в 2007 году. 100% компании принадлежит государству.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

#Новости#Роснефть Аэро#Акции Роснефти#Статья про Сечина#ПАО «НК «Роснефть»#ДЦСС Звезда#ДЦСС#Приватизация Роснефть#РНК Роснефть#Сечин#Акции Роснефть#Роснефть#Добыча газа Роснефть#Роснефть. Газпром#Игорь Сечин#Игорь Сечин интервью#Роснефти#Сечина#Роснефть - Мурманскнефтепродукт#Приатизация Роснефти#Приватизация Роснефти#Роснефть-Сахалинморнефтегаз#Роснефть. Essar#Игорю Сечин#ОСК#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56