Первый вице-премьер правительства Рф Игорь Шувалов стал почетным гражданином Владивостока. Присвоить это звание первому вице-премьеру предложили сразу несколько общественных организаций.
Присвоение звания «почетный гражданин Владивостока» стало ключевым вопросом майского заседания городской думы. Как и ожидалось, в 2014 году этот статус получит человек, хорошо известный не только во Владивостоке, но и в масштабе всей страны – первый вице-премьер правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ. Сторонники этого решения акцентировали внимание на тех изменениях, которые произошли во Владивостоке благодаря личному участию Шувалова в подготовке саммита АТЭС, тогда как противники настаивали на том, что достойные почетного звания кандидатуры есть и в Приморье.
Напомним, что кандидатуру Игоря Шувалова в конце апреля предложила комиссия по присвоению звания «почетный гражданин Владивостока», в которую входили депутаты, представители администрации города и Совета почетных граждан. 7 мая данное решение поддержал комитет по социальной политике и делам ветеранов гордумы. Впрочем, без дискуссии, как это ежегодно происходит при определении почетного жителя, все-таки не обошлось.
- Мне непонятны заслуги Шувалова в плане саммита АТЭС, ведь мы получили массу недостроенных объектов. Неужели среди жителей Владивостока больше осталось людей, достойных стать почетными гражданами? – возразил депутат Андрей ГАЛИЦКИХ. На это коллеги по думе посоветовали депутату «открыть глаза», поскольку разница между Владивостоком пять лет тому назад и сейчас очевидна.
- Кандидатуры вносили не вы и не я, а общественные организации города, - напомнила председатель комитета Думы Владивостока по социальной политике Ольга ВОРОЖБИТ. – Были несколько организаций, которые предложили одну и ту же кандидатуру. Кроме того, пункта о том, что почетным гражданином может быть только тот, кто проживает во Владивостоке, нет.
По словам председателя Совета почетных граждан Владивостока Светланы МОРОЗОВОЙ, кандидатуру Игоря Шувалова поддержали общественные объединения, представляющие более 100 тыс. человек, в том числе городской совет ветеранов и организация «Дети войны».
- Мы не ослепли и видим заслуги Игоря Ивановича перед городом. Его профессионализм, умение организовать работу, позволили добиться этого результата. И я уверена, что Владивосток будет еще краше – у Игоря Шувалова большая любовь к нашему городу, - сказала Светлана Морозова.
После непродолжительной дискуссии решение о присвоении Игорю Шувалову звания «почетный гражданин Владивостока» поддержало большинство депутатов городской думы. Против проголосовали шестеро депутатов. Таким образом, список почетных граждан столицы Приморья пополнился еще одним политиком федерального масштаба.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.