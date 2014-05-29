Шувалов стал почетным гражданином Владивостока

Присвоение звания «почетный гражданин Владивостока» стало ключевым вопросом майского заседания городской думы. Как и ожидалось, в 2014 году этот статус получит человек, хорошо известный не только во Владивостоке, но и в масштабе всей страны – первый вице-премьер правительства РФ Игорь ШУВАЛОВ. Сторонники этого решения акцентировали внимание на тех изменениях, которые произошли во Владивостоке благодаря личному участию Шувалова в подготовке саммита АТЭС, тогда как противники настаивали на том, что достойные почетного звания кандидатуры есть и в Приморье.