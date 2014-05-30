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Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция

30 мая 2014, 10:57
ОАО "ФСК ЕЭС" до конца 2014 года завершит реконструкцию действующей подстанции 220 кВ "Волна" во Владивостоке с общим объемом инвестиций со стороны ФСК 174 млн рублей

ОАО "ФСК ЕЭС" до конца 2014 года завершит реконструкцию действующей подстанции 220 кВ "Волна" во Владивостоке с общим объемом инвестиций со стороны ФСК 174 млн рублей

В рамках модернизации на подстанции подстанции 220 кВ "Волна" установят два новых трансформатора мощностью по 40 МВА каждый, говорится в сообщении пресс-службы "Магистральных электрических сетей Востока" ("МЭС Востока", филиал ФСК).

Новое оборудование заменит трансформаторы мощностью 25 МВА. В результате будет увеличен объем выдаваемой в распределительные сети электроэнергии, необходимый как для существующих потребителей, так и для подключения новых.

Кроме того, подстанцию оснастят комплексом современных систем связи и безопасности.

Подстанция 220 кВ "Волна" трансформаторной мощностью 250 МВА введена в эксплуатацию в 1966 году. Она является одной из узловых подстанций Владивостока, входящих в городское энергетическое кольцо 220 кВ.

Подстанция является центром для электроснабжения крупных промышленных предприятий Владивостока, среди них заводы "Изумруд", "Варяг", "Дальприбор", а также объектов высокой социальной значимости, таких, как котельная района Вторая Речка, городская больница и т.д. Кроме того, в прилегающих к подстанции районах в последние годы активно ведется строительство жилья и соответствующей инфраструктуры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

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