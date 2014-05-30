Во Владивостоке одну из узловых подстанций ждет реконструкция

Подстанция является центром для электроснабжения крупных промышленных предприятий Владивостока, среди них заводы "Изумруд", "Варяг", "Дальприбор", а также объектов высокой социальной значимости, таких, как котельная района Вторая Речка, городская больница и т.д. Кроме того, в прилегающих к подстанции районах в последние годы активно ведется строительство жилья и соответствующей инфраструктуры.