В России могут закрыть магазины duty free

Федеральная антимонопольная служба нашла серьезные нарушения в организации работы магазинов беспошлинной торговли
Федеральная антимонопольная служба изучила работу магазинов duty free на почти ста пунктах пропуска через российскую границу и посчитала, что этот рынок должен стать более конкурентным. Служба предлагает посвятить ему отдельные статьи в законе "О торговле", сообщает RBC. Duty free как закрытый клуб
Обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на рынке магазинов беспошлинной торговли, ФАС попросил первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Исполняя его поручение, сотрудники ведомства проверили работу 44 воздушных, 33 автомобильных, 9 морских, двух железнодорожных и одного речного пункта пропуска.
В ходе проверки выяснилось, что в 67 пунктах работает по одному магазину duty free, в 14 пунктах - по два, в 3 пунктах - по три торговых объекта. Это говорит о высокой концентрации рынка услуг, считает ФАС. Только в 5 пунктах пропуска работали 4 и более магазинов. Удовлетворительный уровень конкуренции антимонопольщики выявили только при торговле алкоголем в терминале F аэропорта Шереметьево.
ФАС пришла к выводу, что рынок беспошлинной торговли является закрытым, вход новых участников значительно затруднен из-за непреодолимости отдельных барьеров: ограниченного количества площадей для организации магазинов и их неприспособленность к торговле теми или иными товарами. В своем докладе, направленном в правительство, ФАС указывает, что в силу своей специфики магазины duty free не могут регулироваться теми же правилами, которые распространяются на магазины, торгующие на "домашней" территории России, поэтому необходимо внести соответствующие поправки в законы "О торговле" и "О таможенном регулировании".
По оценке ФАС, объем рынка беспошлинной торговли в России по итогам 2013г. составляет около 36 млрд руб. Большая часть этой выручки (80,3%) досталась магазинам, расположенным в международных аэропортах. По данным ФАС, этим бизнесом в 2013г. занимались 55 юрлиц. По данным реестра Федеральной таможенной службы, на территории российских пропускных пунктов действовали 213 магазинов.
Опрошенные РБК операторы магазинов беспошлинной торговли отказались комментировать доклад ФАС.
Управляющий партнер компании "Таможенный юрист" Виктор БОГДАНОВ согласен, что рынок беспошлинной торговли закрыт, поскольку существуют жесткие требования к деятельности магазинов duty free. "Если ФАС действительно хочет развития конкуренции в этом сегменте, то должны быть внесены поправки в Таможенный кодекс Таможенного союза, а также в федеральный закон N311 "О таможенном регулировании в Российской Федерации", - говорит эксперт. Особенно это касается снижения финансового обеспечения, которое составляет не менее 2,5 млн руб.
Сейчас для получения статуса duty free магазина компания должна быть включена в соответствующий реестр Федеральной таможенной службы. Для того, чтобы попасть в реестр, юрлицо помимо финансового обеспечения должно предоставить документы о собственности или аренде помещения, разрешение на торговлю и ряд других документов.
Для торговли алкоголем требуется получить лицензию, по другим товарам такого документа не требуется. Кроме того, подсобные помещения и склад магазина должны располагаться таким образом, чтобы исключить доступ к товару посторонних лиц, за исключением сотрудников магазина. Для работы в магазине duty free сотрудникам надо оформить спецпропуск в пограничной службе. Нерезиновые аэропорты
Представитель Внуково рассказал РБК, что в аэропорту сейчас работает пять операторов беспошлинной торговли. "Договоры с ними заключались еще на этапе проектирования терминала, когда можно было учесть пожелания операторов по расположению и площадям", - добавил собеседник. По его словам, количество операторов зависит от возможностей и мощностей самого аэропорта.
В Шереметьево работает порядка 10 операторов беспошлинной торговли. Таким образом, уровень конкуренции между операторами достаточно высокий, подчеркнул представитель аэропорта. Площадь магазинов беспошлинной торговли терминалов Южного терминального комплекса (терминалы D, E, F) – свыше 11 тыс кв. м, терминала С – свыше 3 тыс кв. м.
Новые игроки на рынке периодически появляются, говорят представители Шереметьево. Договоры, как правило, заключаются на 5-7 лет. Обычно операторы заходят на этапе запуска терминала - они отбираются на конкурсных процедурах, аналогичных аукциону.
Выбор арендаторов торговых площадей, расположенных на территории Домодедово, проводится исключительно на конкурсной основе, заявил представитель аэропорта. В декабре 2013г. в Домодедово был открыт 19-й магазин duty free.
По данным реестра магазинов беспошлинной торговли ФТС, крупнейшими операторами магазинов duty free в России являются швейцарская компания Dufree, управляющая 29 магазинами (включая магазины компании Regstaer, 51% в которой принадлежит Dufree), и "Ариал" (16 магазинов Runway Duty Free и 23 магазина Moscow Duty Free). По данным СПАРК, владельцем ЗАО "Ариал", является Роберт Мартиросян, собственник ООО "Ювелирный дом "Яшма". Выручка "Ариала" за 2012г. составила 4,47 млрд руб., чистая прибыль - 529 тыс. руб. В июле 2013г. "Ариал" купил у "Аэрофлота" 100% другого крупного оператора беспошлинной торговли "Аэроферст". По данным СПАРК, выручка "Аэроферст" за 2012 г. составила 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 333,6 млн руб.
ZRPRESS.RU, Владивосток.