В России могут закрыть магазины duty free

ФАС пришла к выводу, что рынок беспошлинной торговли является закрытым, вход новых участников значительно затруднен из-за непреодолимости отдельных барьеров: ограниченного количества площадей для организации магазинов и их неприспособленность к торговле теми или иными товарами. В своем докладе, направленном в правительство, ФАС указывает, что в силу своей специфики магазины duty free не могут регулироваться теми же правилами, которые распространяются на магазины, торгующие на "домашней" территории России, поэтому необходимо внести соответствующие поправки в законы "О торговле" и "О таможенном регулировании".