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Прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Хасанском районе

30 июня 2014, 17:05
Проводится проверка законности деятельности морских судов находившихся на момент пришествия в указанном районе

По факту розлива нефтепродуктов ОМВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по ст. 252 ч.1 УК РФ (загрязнение морской среды), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре края.

В настоящий момент органами прокуратуры края в пределах своих полномочий проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в Хасанском районе. При осмотре территории с участием прокурора Хасанского района установлено, что на протяжении береговой полосы залива Китовый (мыс Молот), относящейся к Посьетскому городскому поселению, имеются наносы нефтепродуктов, ширина от нескольких сантиметров до 2 метров, длина полосы около 3 км, толщина слоя до 3-х см.

В качестве основной версии случившегося в настоящий момент рассматривается аварийный сброс нефтепродуктов в морскую акваторию.

В связи с чем органы прокуратуры края совместно с Приморской транспортной прокуратурой проводят проверку в части законности деятельности морских судов в указанном районе. Специалистами уже отобраны пробы топлива с двух нефтеналивных танкеров, с места происшествия изъяты образцы для проведения лабораторных анализов.

Напомним, 26.06.2014 в 14.30 в администрацию Зарубинского городского поселения Хасанского района Приморского края, службу капитана порта Зарубино поступило сообщение от охранников НПКА «Нереида» (выращивание марикультуры) о том, что в районе залива Китовый мыс Молота обнаружено масляное пятно диаметром около 1 км.

В настоящий момент устанавливается размер причиненного экологического ущерба, при определении которого будет учитываться общая площадь загрязнения морской акватории и затраты на сбор и утилизацию данных отходов.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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