Прокуратура возбудила уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов в Хасанском районе

В настоящий момент органами прокуратуры края в пределах своих полномочий проводится проверка по факту разлива нефтепродуктов в Хасанском районе. При осмотре территории с участием прокурора Хасанского района установлено, что на протяжении береговой полосы залива Китовый (мыс Молот), относящейся к Посьетскому городскому поселению, имеются наносы нефтепродуктов, ширина от нескольких сантиметров до 2 метров, длина полосы около 3 км, толщина слоя до 3-х см.