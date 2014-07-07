Азиатско-Тихоокеанский банк обновил совет директоров

В новый состав избран бывший зампред ЦБ РФ Голубев
Бывший акционер Экспобанка Кирилл ЯКУБОВСКИЙ покинул совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), сформированный на годовом собрании. Его место в совете занял бывший зампред ЦБ РФ Сергей ГОЛУБЕВ.
Кирилл Якубовский, возглавлявший совет с 2011 года, покинул его "в связи с желанием сконцентрироваться на развитии нефинансовых бизнесов", говорится в сообщении кредитной организации.
Кроме того, из состава совета вышел исполнительный директор East Capital Alternative Investments Кестутис САСНАУСКАС. Его сменил старший советник East Capital Private Equity Джейкобс МАРГО.
Шесть человек из прежнего состава совета сохранили свои места в новом совете директоров: председатель совета директоров и советник председателя правления М2М Прайвет банка Андрей ВДОВИН, председатель правления АТБ Сергей ТЫРЦЕВ, советник председателя правления АТБ Евгений АКСЕНОВ, президент ООО "ППФИН Холдинг" Марк ВАН ДЕР ПЛАС, председатель совета Ассоциации региональных банков России, вице-президент РСПП Александр МУРЫЧЕВ и представитель DD Management & Advisory GmbH Стефан ДЕРТНИГ.
Председателем совета директоров избран Андрей Вдовин.
Основными акционерами Азиатско-Тихоокеанского банка являются основатели золотодобывающего альянса Petropavlovsk.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток