Японцы поставят "Восточному порту" оборудование для 3-ей очереди углепогрузочного комплекса

В структуру ОАО "Восточный порт" входят Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и Универсальный производственно-перегрузочный комплекс мощностью более 3 млн тонн в год. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% грузооборота компании.