Зарубежные группы выступят во Владивостоке на фестивале "V-ROX"

Напомним, что второй международный музыкальный фестиваль «Рок Владивостока» (V-ROX) пройдет во Владивостоке 29 - 31 августа. Организаторы задумали его как "гибрид" открытых выступлений, городского фестиваля, музыкальной бизнес-конференции и творческой лаборатории. На территории Спортивной гавани три дня будут работать несколько разноплановых музыкальных сцен, библиотеки и кинотеатр, выставка независимых художников и арт-ярмарка. Вход на фестиваль будет свободным.