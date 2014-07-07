Зарубежные группы выступят во Владивостоке на фестивале "V-ROX"

В первую пятерку участников, которые выступят на фестивале «Рок Владивостока», вошли группы «Skindred» (Великобритания), «Queen Sea Big Shark» (Китай), «Galaxy Express» (Южная Корея), «Buffalo Daughter» (Япония) и «Mohanik» (Монголия).
Напомним, что второй международный музыкальный фестиваль «Рок Владивостока» (V-ROX) пройдет во Владивостоке 29 - 31 августа. Организаторы задумали его как "гибрид" открытых выступлений, городского фестиваля, музыкальной бизнес-конференции и творческой лаборатории. На территории Спортивной гавани три дня будут работать несколько разноплановых музыкальных сцен, библиотеки и кинотеатр, выставка независимых художников и арт-ярмарка. Вход на фестиваль будет свободным.
Напомним, что первый музыкальный фестиваль «V-ROX» прошел во Владивостоке в августе 2013 года. С него фактически начался новый период в музыкальной жизни, когда в приморскую столицу приехали более 250 музыкантов, профессионалов музыкальной индустрии и журналистов из центральной России, Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура, Гонконга, ЮАР и США.
Дополнительную информацию о предстоящем музыкальном фестивале «V-ROX» можно найти на сайте vrox.org.
ZRPRESS.RU, Владивосток