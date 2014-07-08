Махинациям с "кредитными" автомобилями поставили интернет-заслон

Два года назад аналогичную попытку предприняло московское Национальное бюро кредитных историй. Их база данных также основывалась на договорах с банками, которые предоставляли список залоговых автомобилей. Первоначально планировалось, что доступ к этим данным также будет организован через интернет-сайт, однако на сегодняшний день их система все так же функционирует в режиме переписки с сотрудником бюро через e-mail. По запросу НБКИ делает за 300 рублей выписку из собственного реестра, и отправляет ее заявителю. По словам пресс-секретаря Оксаны ОГНЕВОЙ, бюро располагает сведениями о более чем 200 тысячах состоящих в залоге автомобилей, однако работает только с запросами юридических лиц.