"Роснефть" хочет пристроиться к дальневосточной трубе "Газпрома" на Сахалине

По мнению «Роснефти», совместное использование мощностей газопровода «Сахалин-2» является наиболее оптимальным решением с позиции эффективной работы двух госкомпаний — «Роснефти» и «Газпрома», говорит ее представитель. «Роснефть» готова обеспечить необходимые технические условия по давлению и качеству газа, а также осуществить инвестиции, требующиеся для обеспечения транспортировки газа для Дальневосточного завода по производству СПГ, говорит собеседник РБК. Компания ведет работу с органами исполнительной власти и «Газпромом», чтобы выработать решение, выгодное для всех участников, утверждает он.