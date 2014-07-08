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"Роснефть" хочет пристроиться к дальневосточной трубе "Газпрома" на Сахалине

8 июля 2014, 09:56
"Роснефть", которая давно добивается доступа в газопровод "Сахалин-2", решила не ограничиваться обращениями к Владимиру ПУТИНУ и Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, а также жалобой в ФАС.
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«Роснефть», которая давно добивается доступа в газопровод «Сахалин-2», решила не ограничиваться обращениями к президенту Владимиру ПУТИНУ и премьеру Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, а также жалобой в ФАС. Нефтяная компания подала 7 июля иск к оператору проекта Sakhalin Energy, подконтрольному «Газпрому», сообщает RBC.

Нефтяная компания с 2013 года добивается доступа в трубу Sakhalin Energy (реализует проект «Сахалин-2» на Сахалине), идущую с севера на юг острова, но получает отказ: «Газпром» утверждает, что свободных мощностей в газопроводе нет. Представитель «Роснефти» не стал комментировать суть судебных претензий (иск зарегистрирован на сайте Арбитражного суда Сахалинской области), подтвердив лишь, что компанию не пускают в трубу «Сахалин-2».

Нефтяная компания вместе с американской Exxon собирается построить на юге Сахалина завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 5 млн т, на котором будет сжижаться газ с месторождений проекта «Сахалин-1», находящихся на севере острова. Вопрос транспортной инфраструктуры является одним из ключевых для экономики проекта, говорил президент «Роснефти» Игорь Сечин на президентской комиссии по ТЭК в начале июня.

В апреле компания обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Sakhalin Energy. Она потребовала признать сахалинскую трубу региональным субъектом естественной монополии и частью единой системы газоснабжения. Сечин на том же заседании президентской комиссии по ТЭК просил «оказать содействие» в получении доступа к трубе. За поддержкой он обращался и к премьеру Дмитрию Медведеву.

На прошлой неделе представитель ФАС заявил РБК, что в случае подтверждения признаков нарушения служба обяжет принять газ «Роснефти» в трубопровод Sakhalin Energy. Решение по этому делу ожидается в середине июля.

По мнению «Роснефти», совместное использование мощностей газопровода «Сахалин-2» является наиболее оптимальным решением с позиции эффективной работы двух госкомпаний — «Роснефти» и «Газпрома», говорит ее представитель. «Роснефть» готова обеспечить необходимые технические условия по давлению и качеству газа, а также осуществить инвестиции, требующиеся для обеспечения транспортировки газа для Дальневосточного завода по производству СПГ, говорит собеседник РБК. Компания ведет работу с органами исполнительной власти и «Газпромом», чтобы выработать решение, выгодное для всех участников, утверждает он.

Но партнеры по Sakhalin Energy — «Газпром» и Shell — сами намерены расширять возможности «Сахалина-2», решение о строительстве третьей очереди на 5 млн т должно быть принято до конца 2015 года, говорил ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. В случае положительного решения тема допуска независимых производителей газа в трубу вообще отпадет, отмечал он. Расширения проекта обсуждалось на встрече Путина с гендиректором Shell Беном ван Берденом, тогда российский президент пообещал «оказать необходимое административное сопровождение и поддержку».

Строительство параллельного газопровода на Сахалине экономически невыгодно, поэтому, скорее всего, «Газпром» допустит «Рос­нефть» к трубе, считает старший аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей КОКИН.

«Роснефть» добивается доступа и к другой газотранспортной инфраструктуре «Газпрома». На прошлой неделе она пригрозила судом, если газовая монополия не допустит ее к строящемуся газопроводу «Сила Сибири», по которому «Газпром» будет поставлять газ в Китай начиная с 2018—2020 годов.

ФАС подготовила правила недискриминационного доступа, по которым «Газпром» будет обязан предоставлять доступ конкурентам к магистральным газопроводам, даже не входящим в единую систему газоснабжения. Под эти правила могут попасть трубы «Сахалина-2» и «Силы Сибири», говорили ранее представители службы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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