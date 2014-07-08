Сборную России признали худшей на чемпионате мира

«Состав, лишенный радости, во главе с менеджером, лишенным радости, с болельщиками, лишенными не только радости, но и одежды, произведенной позже 1996 года. Ни одного запоминающегося игрока, ни одного незабываемого момента. Обречены быть бессмысленным ответом на вопрос «Назовите страну, которая соревновалась на чемпионате мира 2014 года».