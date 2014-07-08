В подарок Владивостоку сотрудники НК "Альянс" высадили аллею в районе бухты Тихой

Началось все в 2010 году - тогда сотрудники компании высадили Депутатскую аллею на Второй Речке. Когда 150 саженцев подросли, рядом с ними сотрудники компании установили урны и лавочки. Теперь этот сквер стал еще одним зеленым островком в самом центре Владивостока. В 2011 году еще одной экологической акцией компании стало озеленение территории возле топиарной фигуры тигра, установленной на Академгородке. Коллектив предприятия с удовольствием поддержал идею создания сквера вокруг новой достопримечательности Владивостока – дружно и очень бережно сотрудники высаживали деревья и кустарники. Для создания сквера работники предприятия использовали исключительно приморскую флору, и сегодня зеленые насаждения в пригороде Владивостока не только радуют глаз жителей и гостей города, но и решают экологические задачи, делая воздух вблизи федеральной трассы хоть немного, но чище. На улучшение экологической ситуации была направлена и еще одна акция, проведенная компанией в прошлом году, – в Покровском парке высадили 60 краснокнижных пихт. Большинство из них прижились, так что через 10-15 лет в самом центре Владивостока благодаря усилиям работников компании появится самая настоящая пихтовая роща.