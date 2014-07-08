В Приморье обнаружили стеснительную элиту

- На сломе дарькинской эпохи в Приморье проявился ряд людей с очень значительными финансовыми ресурсами. Ресурсы, которыми они управляют, сопоставимы с инвестициями «Газпрома» или «Роснефти» в регион. Они хотят влиять на политические процессы, происходящие в обществе, но не с целью дальнейшего обогащения. Самореализацию они находят в общественных или политических проектах. Куда пойдет эта народившаяся элита, непонятно. Думаю, что на следующих выборах ЗСПК они могут произвести фурор. Или сделать это раньше, войдя в коммуникацию с федеральными структурами, - сказал Виктор Суханов.