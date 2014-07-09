Должников известят о запрете выезда заказным письмом

Заказное отправление в отличие от простого вручается лично адресату в руки под расписку. Если его нет на месте, то оставляется соответствующее извещение. В случае неявки адресата за почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение. Более того, заказные письма и бандероли регистрируются, им присваивается определенный номер, по которому можно отследить их путь.