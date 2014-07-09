Поклонники "Адмирала" могут не увидеть вживую московское "Динамо" и ЦСКА во Владивостоке

КХЛ разрабатывает мудреную схему седьмого чемпионата.
Согласно структуре, предложенной на утверждение правлению КХЛ, каждая команда проведет по 60 матчей. 52 из них будут сыграны по следующей схеме: в рамках дивизиона каждая команда проведет 24 встречи (по две дома на выезде), 14 матчей (семь дома, семь - на выезде) - с командами другого дивизиона своей конференции, 14 - с командами другой конференции (семь домашних матчей с командами одного дивизиона и семь выездных с командами другого).
Еще 8 дополнительных матчей: четыре внутри своих конференций (по два - дома и на выезде) и четыре - с командами другой (по два - дома и на выезде).
Как отмечает КХЛ, при составлении календаря пары команд для данных восьми встреч будут определяться по спортивному и географическому принципам, а также будет учитываться загруженность ледовых арен.
В рамках своего дивизиона (Чернышева) "Адмирал" встретится с шестью соперниками 4 раза (два раза дома, два на выезде), в том числе с "Амуром". С семью другими командами конференции "Восток", выступающими в дивизионе Харламова, приморцы сыграют по одному разу дома и в гостях. С командами Западной конференции "Адмирал" встретится по одному разу. Семь матчей они проведут дома с командами из дивизиона Тарасова, другие семь - на выезде с командами дивизиона Боброва. В дополнительных восьми матчах "Металлург" проведет четыре встречи внутри конференции "Восток" (две - дома и две - в гостях) и еще четыре - с командами конференции "Запад". Таким образом, в гости к "Адмиралу" приедут СКА и "Йокерит", на выезде приморцы встретятся с "Динамо" и ЦСКА.
Конференция "Запад" в соответствии с проектом выглядит так: "Дивизион Тарасова" - "Витязь", "Динамо" М, "Локомотив", "Северсталь", "Торпедо", "Сочи", ЦСКА, "Дивизион Боброва" - "Атлант", "Динамо" Мн, "Динамо" Р, "Йокерит", "Медвешчак", СКА, "Слован".
Конференция "Восток": "Дивизион Харламова" - "Автомобилист", "Ак Барс", "Лада", "Металлург" Мг, "Нефтехимик", "Трактор", "Югра", "Дивизион Чернышева" - "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Металлург" Нк, "Салават Юлаев", "Сибирь".
В случае утверждения правлением КХЛ данной структуры по ней в ближайшее время будет составлен календарь нового сезона.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.