Поклонники "Адмирала" могут не увидеть вживую московское "Динамо" и ЦСКА во Владивостоке

В рамках своего дивизиона (Чернышева) "Адмирал" встретится с шестью соперниками 4 раза (два раза дома, два на выезде), в том числе с "Амуром". С семью другими командами конференции "Восток", выступающими в дивизионе Харламова, приморцы сыграют по одному разу дома и в гостях. С командами Западной конференции "Адмирал" встретится по одному разу. Семь матчей они проведут дома с командами из дивизиона Тарасова, другие семь - на выезде с командами дивизиона Боброва. В дополнительных восьми матчах "Металлург" проведет четыре встречи внутри конференции "Восток" (две - дома и две - в гостях) и еще четыре - с командами конференции "Запад". Таким образом, в гости к "Адмиралу" приедут СКА и "Йокерит", на выезде приморцы встретятся с "Динамо" и ЦСКА.