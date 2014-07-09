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Поклонники "Адмирала" могут не увидеть вживую московское "Динамо" и ЦСКА во Владивостоке

9 июля 2014, 09:49
КХЛ разрабатывает мудреную схему седьмого чемпионата.

КХЛ разрабатывает мудреную схему седьмого чемпионата.

Согласно структуре, предложенной на утверждение правлению КХЛ, каждая команда проведет по 60 матчей. 52 из них будут сыграны по следующей схеме: в рамках дивизиона каждая команда проведет 24 встречи (по две дома на выезде), 14 матчей (семь дома, семь - на выезде) - с командами другого дивизиона своей конференции, 14 - с командами другой конференции (семь домашних матчей с командами одного дивизиона и семь выездных с командами другого).

Еще 8 дополнительных матчей: четыре внутри своих конференций (по два - дома и на выезде) и четыре - с командами другой (по два - дома и на выезде).

Как отмечает КХЛ, при составлении календаря пары команд для данных восьми встреч будут определяться по спортивному и географическому принципам, а также будет учитываться загруженность ледовых арен.

В рамках своего дивизиона (Чернышева) "Адмирал" встретится с шестью соперниками 4 раза (два раза дома, два на выезде), в том числе с "Амуром". С семью другими командами конференции "Восток", выступающими в дивизионе Харламова, приморцы сыграют по одному разу дома и в гостях. С командами Западной конференции "Адмирал" встретится по одному разу. Семь матчей они проведут дома с командами из дивизиона Тарасова, другие семь - на выезде с командами дивизиона Боброва. В дополнительных восьми матчах "Металлург" проведет четыре встречи внутри конференции "Восток" (две - дома и две - в гостях) и еще четыре - с командами конференции "Запад". Таким образом, в гости к "Адмиралу" приедут СКА и "Йокерит", на выезде приморцы встретятся с "Динамо" и ЦСКА.

Конференция "Запад" в соответствии с проектом выглядит так: "Дивизион Тарасова" - "Витязь", "Динамо" М, "Локомотив", "Северсталь", "Торпедо", "Сочи", ЦСКА, "Дивизион Боброва" - "Атлант", "Динамо" Мн, "Динамо" Р, "Йокерит", "Медвешчак", СКА, "Слован".

Конференция "Восток": "Дивизион Харламова" - "Автомобилист", "Ак Барс", "Лада", "Металлург" Мг, "Нефтехимик", "Трактор", "Югра", "Дивизион Чернышева" - "Авангард", "Адмирал", "Амур", "Барыс", "Металлург" Нк, "Салават Юлаев", "Сибирь".

В случае утверждения правлением КХЛ данной структуры по ней в ближайшее время будет составлен календарь нового сезона.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

#Новости#Владивосток#Спорт
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