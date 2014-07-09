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Ученые встали на сторону тех, кто не хочет перетруждаться

9 июля 2014, 13:23
Наиболее комфортная продолжительность рабочего дня составляет не более 6 часов, сообщили российские социологи. Как известно, стандартный рабочий день, будь-то работа врачей, учителей, работа в офисе или на заводе, сегодня составляет восемь часов.

Наиболее комфортная продолжительность рабочего дня составляет не более 6 часов, сообщили российские социологи. Как известно, стандартный рабочий день, будь-то работа врачей, учителей, работа в офисе или на заводе, сегодня составляет восемь часов.

Ученые провели социологический опрос, в ходе которого задавали вопрос респондентам о том, как продолжительность рабочего дня влияет на психологическое состояние людей. Выяснилось, что наиболее счастливо себя чувствуют те, кто работает не более 6 часов в день. Благодаря сокращенному рабочему дню они не успевают устать от своей работы, при этом у них появляется достаточно времени, чтобы уделить его семье и заняться любимыми делами.

Социологи сообщили, что наибольшее количество несчастных людей встречается среди тех, кто работает 12 и более часов в день. А вот 13% работающих россиян относятся к жизни философски и не видят связи между продолжительностью рабочего дня и состоянием счастья, подытожили ученые.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

#Новости#Соцопрос#Кадровый вопрос#В России#Общество
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