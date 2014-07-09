Ученые встали на сторону тех, кто не хочет перетруждаться

Ученые провели социологический опрос, в ходе которого задавали вопрос респондентам о том, как продолжительность рабочего дня влияет на психологическое состояние людей. Выяснилось, что наиболее счастливо себя чувствуют те, кто работает не более 6 часов в день. Благодаря сокращенному рабочему дню они не успевают устать от своей работы, при этом у них появляется достаточно времени, чтобы уделить его семье и заняться любимыми делами.