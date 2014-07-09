Владивостокский экипаж выиграл серебряную медаль на первенстве России по парусным гонкам в Миассе

«Сложно ответить довольны ли мы своим результатом или нет, ведь первый экипаж отбирался на Первенство Европы. Но тем не менее, мы довольны регатой. Команда работала достаточно слаженно, были небольшие недочеты, но со временем мы их устранили. А финал был по настоящему крутым, в котором было абсолютное равное мастерство гонщиков. Думаю, наше волнение отодвинуло нас от победы.» - комментирует свое выступление шкипер команды Владислав Абрамов.