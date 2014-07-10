Галушка и Трутнев хотят стянуть с железнодорожников финансовое одеяло

Минвостокразвития хочет убедить власти перенаправить выделенные РЖД на реконструкцию БАМа и Транссиба 76,4 млрд руб. на реализацию других инфраструктурных проектов региона. С такой инициативой выступает глава ведомства Александр ГАЛУШКА, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Средства на реконструкцию БАМа и Транссиба были включены в федеральную целевую программу развития Дальнего Востока, но эти 76,4 млрд руб. находятся не в распоряжении Минвостокразвития. Ведомство предлагает перенести программу по реконструкции железнодорожных магистралей в госпрограмму Минтранса, выделив дополнительное финансирование, сообщает RBC.
По словам собеседников "Ъ", в случае перевода средств с реконструкции БАМа на дальневосточные инфраструктурные проекты Минвостокразвития может потратить их на проекты территорий опережающего развития. Другой претендент на эти деньги - нуждающиеся в реконструкции транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2", которые связывают регион с Китаем и странами АТР.
Один из источников газеты сообщает, что позицию главы Минвостокразвития поддерживает вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ, курирующий развитие Дальнего Востока. Глава РЖД Владимир ЯКУНИН уже обратился к президенту страны Владимиру ПУТИНУ с просьбой проконтролировать, чтобы 76,4 млрд руб. пошли именно на проект РЖД по реконструкции магистралей.
О создании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития стало известно в начале июля. Галушка заявлял, что речь идет о 14 территориях, представляющих интерес для потенциальных инвесторов. Резиденты таких зон не будут платить НДС, налог на ввозимые для производственных нужд товары - сырье, материалы, работы, услуги. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, будет обнулен, в региональный -составит 5% в течение десяти налоговых периодов, после чего вырастет не более чем до 10%. Резидентов освободят от налога на имущество организаций.
Кроме того, Минвостокразвития отстояло порядок ускоренного возмещения НДС и величину страховых взносов для резидентов ТОР. Ставка составит 7,6%, но будет работать для резидентов, которые образуются в течение первых трех лет.
ZRPRESS.RU, Владивосток.