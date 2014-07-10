Галушка и Трутнев хотят стянуть с железнодорожников финансовое одеяло

О создании на Дальнем Востоке территорий опережающего развития стало известно в начале июля. Галушка заявлял, что речь идет о 14 территориях, представляющих интерес для потенциальных инвесторов. Резиденты таких зон не будут платить НДС, налог на ввозимые для производственных нужд товары - сырье, материалы, работы, услуги. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, будет обнулен, в региональный -составит 5% в течение десяти налоговых периодов, после чего вырастет не более чем до 10%. Резидентов освободят от налога на имущество организаций.