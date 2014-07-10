Госдума РФ внесла изменения в Жилищный кодекс РФ

Кроме вопросов лицензирования деятельности УО в одобренном депутатами Госдумы федеральном законе теперь прописаны ограничения по выбору способа управления МКД. Так, жильцы домов, в которых насчитывается более чем 16 квартир, но при этом избран непосредственный способ управления, обязаны в срок до 01 апреля 2015 года принять решение о смене способа управления: создать ТСЖ или передать полномочия по управлению своим домом управляющей организации.