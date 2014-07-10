Госдума РФ внесла изменения в Жилищный кодекс РФ

4 июля 2014 года Госдума РФ приняла в третьем чтении федеральный закон о внесении соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.
Согласно принятому Государственной Думой Российской Федерации федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», управляющие компании в сфере ЖКХ должны получить лицензию на право осуществлять свою деятельность до 01 мая 2015 года. После указанного срока работа по управлению многоквартирными домами без соответствующего допуска станет незаконной. Кроме этого, управляющие организации обязаны выполнить и соблюсти все требования по раскрытию информации, описанные в части 10 статьи 161 ЖК РФ.
В случае если по тем или иным причинам УК не пройдет процедуру лицензирования, собственников обслуживаемых ею многоквартирного дома муниципалитет обязан об этом известить в течение ближайших 15 дней и созвать общее собрание для решения вопроса о выборе способа управления МКД.
«При этом если данное решение не принято или не реализовано или же общее собрание собственников помещений не состоялось вовсе, то управление общим имуществом их многоквартирного дома выставляется на открытый конкурс, в котором смогут принять участие любые сертифицированные управляющие организации», - рассказали в пресс-службе СРО НП "ЖКХ-Групп".
Также в рамках принятого закона выданная УО лицензия может быть аннулирована лишь по решению суда на основании рассмотрения соответствующего заявления органа государственного жилнадзора, которое подается в суд лицензионной комиссией. Помимо данного права среди полномочий, закрепленных федеральным законодательством за лицензионной комиссией, базовыми также являются: принятие решения о выдаче/отказе в выдаче лицензии, принятие квалификационного экзамена, участие в мероприятиях по лицензионному контролю.
Кроме вопросов лицензирования деятельности УО в одобренном депутатами Госдумы федеральном законе теперь прописаны ограничения по выбору способа управления МКД. Так, жильцы домов, в которых насчитывается более чем 16 квартир, но при этом избран непосредственный способ управления, обязаны в срок до 01 апреля 2015 года принять решение о смене способа управления: создать ТСЖ или передать полномочия по управлению своим домом управляющей организации.
ZRPRESS.RU, Владивосток