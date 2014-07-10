О том, что преступник на свободе, россиянам будут сообщать через СМС

Министерство юстиции РФ приступило к разработке законопроекта, детально прописывающего процедуру, как уведомить потерпевшего о том, что преступник просится на волю раньше срока. Жертва преступления сможет сама выбрать способ обратной связи с судом, и тогда сигнал придет вовремя, пишет «РГ». Конкретные предложения пока не обнародованы, но нетрудно предположить, что оставаться в контакте с судом правоохранителям помогут высокие технологии. Ведь сообщения, если говорить в теории, могут приходить не только бумажной почтой, но и по Интернету, и даже обычной эсэмэской. А электронные технологии уже давно встраиваются в правовое пространство. Как сообщают в министерстве юстиции, предполагается, что "потерпевший будет самостоятельно определять, получать ли ему информацию об осужденном и каким образом". Кроме того, "будет установлена обязанность потерпевшего уведомить учреждение, исполняющее наказание, об изменении предоставленных о себе сведений в период исполнения приговора, а также об отказе от получения информации об осужденном". Иными словами, если у жертвы изменился адрес или мобильный телефон, надо уведомить колонию: конечно, при условии, что потерпевший хочет быть на связи. Если же информация о дальнейшей судьбе преступника человеку перестала быть интересной, тоже надо сказать, мол, так и так, прошу меня больше не тревожить. Напомним, в прошлом году было принято несколько законов, расширяющих права потерпевших. В частности, у жертв преступления появилось право знать, что преступник выходит на свободу. Более того, нельзя стало решать за спиной потерпевшего вопрос об условно-досрочном освобождении осужденного. Если жертва хочет быть в курсе, ее надо проинформировать, чтобы она могла приехать на суд и сказать свое слово. Однако, как отметили специалисты, процедура уведомления потерпевших, а также их участия в рассмотрении вопроса о досрочном освобождении обидчика детально не прописаны. Из-за этого на практике возникает масса проблем. Например, рассмотрение дела порой затягивается, так как суды ищут потерпевшего. Или судья, устав ждать, рассматривает вопрос без жертвы, такое право у суда есть, когда потерпевшего не смогли найти или ему все равно. Проблема в том, что в жизни все течет, все изменяется: сегодня бывшая жертва жила здесь, завтра там, вчера был один номер телефона или адрес электронной почты, завтра другой. В конце концов, человек может и фамилию поменять, и тогда хоть сто лет его ищи. Впрочем, даже найти бывает мало: суду важно, чтобы уведомление произошло официально. На проблемы процедуры указывал и Конституционный суд. Теперь проект Минюста должен заполнить пробел. Кстати, для участия в заседании потерпевшему скорее всего не придется далеко ехать, даже если обидчик сидит за тридевять земель. Подключиться к процессу жертва сможет и по системе видеоконференц-связи.