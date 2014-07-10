В Приморье упростили оформление регионального материнского капитала

Теперь региональный материнский капитал могут оформить семьи, имеющие как постоянную, так и временную прописку на территории края. Также не требуется регистрация по месту жительства всех детей. Достаточно, чтобы родитель документально подтвердил совместную регистрацию с малышом, с рождением которого семья получила право на выплату.