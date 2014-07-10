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В Приморье упростили оформление регионального материнского капитала

10 июля 2014, 10:01
Теперь региональный материнский капитал могут оформить семьи, имеющие как постоянную, так и временную прописку на территории края

С 18 июля вступает в силу новый порядок предоставления регионального материнского капитала в Приморском крае, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, документ упрощает возможность получения этой выплаты для многих семей.

Теперь региональный материнский капитал могут оформить семьи, имеющие как постоянную, так и временную прописку на территории края. Также не требуется регистрация по месту жительства всех детей. Достаточно, чтобы родитель документально подтвердил совместную регистрацию с малышом, с рождением которого семья получила право на выплату.

Новый порядок существенно расширяет возможности использования демографической выплаты. Теперь средства регионального материнского капитала можно направить на все виды ремонта жилья, строительство, приобретение и реконструкцию жилых помещений, расчеты по кредитам, в том числе ипотечным.

Изменения коснулись также оказания медицинских услуг. Средства демографической выплаты теперь можно направлять на оплату проезда к месту лечения и обратно ребенка и одного из родителей. Расходовать региональный материнский капитал можно на лекарства и изделия медицинского назначения, а также на лечение родителей.

Третье направление средств региональной выплаты - образование детей в государственных, муниципальных или частных образовательных организациях, находящихся на территории Российской Федерации.

Напомним, региональный материнский капитал введен в Приморье в прошлом году по инициативе главы региона Владимира Миклушевского. В 2013 году размер демографической выплаты составил 100 тысяч рублей. В этом году она проиндексирована и увеличена до 125 тысяч рублей.

По данным департамента, с начала выплат за сертификатами на региональный материнский капитал обратились более тысячи многодетных семей Приморья.

ZRPRESS.RU, Владивосток

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